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▲ 台南黃偉哲贈送蘭花絲巾給格但斯克市長杜爾凱維奇(Aleksandra Dulkiewicz)。（圖／南市府提供）

▲ 台南市長黃偉哲與格丁尼亞副市長奧古斯蒂尼亞克(Tomasz Augustyniak)互相贈禮。（圖／南市府提供）

▲ 台南市長黃偉哲與當地投資招商單位交流。（圖／南市府提供）

台南市長黃偉哲日前率市府團隊及台南企業代表前往波蘭波美拉尼亞(Pomerania)省展開在當地40小時的商務訪問，積極推廣台南的科技實力及產業優勢。此次行程將聚焦人工智慧、智慧製造等領域，並拜會當地政府機關、經濟特區、科技園區及企業，促進台波產業交流，拓展雙方合作契機。黃偉哲與訪團抵達波蘭後，受到波方熱情歡迎，與格但斯克市長杜爾凱維奇(Aleksandra Dulkiewicz)、格丁尼亞副市長奧古斯蒂尼亞克(Tomasz Augustyniak)等政要，以及波美拉尼亞省發展署長科薩科夫斯基（Sławomir Kosakowski） 與多個當地城市投資招商單位會晤與交流，雙方就產業發展、文化商業交流等方向交換意見，展現深化台波合作的共同期待。黃偉哲表示，雖然此次停留波蘭僅40小時，但行程緊湊充實，將把握每一場交流機會，以最高效率完成城市行銷、產業媒合及農產推廣等任務，讓世界看見台南、也讓企業找到商機，展現台南推動經濟外交的具體成果。黃偉哲指出，此行以商務交流為主軸，邀集允力發、建東精工智控、斌視、凱鈺科技、瑞艦航太及穎漢科技等企業共同參與。市府將持續扮演企業最佳後盾，盼協助台南企業與波蘭建立實質合作連結，為雙方創造更多投資合作及技術交流機會。波美拉尼亞省位於波蘭北部，濱臨波羅的海，省會為格但斯克(Gdansk)市，第二大城為格丁尼亞（Gdynia）市。該省向來以航運、貿易及造船產業聞名。近年積極發展半導體、AI及其他高科技產業，已成為波蘭重要的科技重鎮，吸引美國英特爾(Intel)、韓國SK海力士(SK Hynix)及西班牙AI晶片公司Openchip等國際企業進駐投資。