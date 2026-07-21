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台北市某連鎖私立幼兒園發生疑似不當對待事件，有10多名幼童受害，家長們15日在議員徐立信陪同下召開記者會淚訴，孩子遭呼巴掌、拉扯推打、強迫學狗爬、不給飯吃或強迫灌食，甚至其他老師目擊卻沒有制止這種虐童行為，如今再被爆出，該幼兒園招生時拿台北市長蔣萬安的感謝卡和合照出來宣傳。對此，蔣萬安表示，他沒有，也絕對不會同意這樣作招生廣告。北市私幼虐童案延燒，老師不僅對2至4歲的孩童呼巴掌，甚至還罰跪，短短兩個星期就有43件施暴狀況，家長自救會說，園方面對家長質問，態度更是有恃無恐、對訊息不讀不回。家長除向教育局陳情外，也透過議員向市長室反映，但教育局處置緩慢、立場偏頗，讓人不得不質疑，背後是否有不為人知的黑幕？蔣萬安今早受訪時表示，北市教育局之前說明，他備詢時也做了清楚說明，從嚴、從重、從速處理，第一時間對於發現有明確行為的教師停職，也再次檢視監視器的畫面，作了相對應裁處，全面作稽查，有任何違規態樣從重最高裁處，也即刻提供法律、心理諮詢、後續安置等各項措施，也召開家長說明會，上星期在議會也親自接見家長接下陳情書，也承諾月底就會主持專家小組會議會有結果出來。蔣萬安強調，他沒有也絕對不會同意園方業者這樣做招生廣告。