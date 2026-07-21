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香港資深藝人謝賢20日辭世，享壽89歲。他一生情史精彩，曾有過多段轟轟烈烈的戀情，但始終讓外界津津樂道的，仍是與「玉女掌門人」甄珍的那段婚姻。兩人雖然只維持短短3年，卻在分開40多年後再次相擁，謝賢甚至公開說出：「我到現在還愛妳。」而甄珍一句「如果重來，我還是會嫁給他」，更讓這段舊情成為演藝圈經典。甄珍與謝賢1970年代因拍戲相戀，兩人在事業巔峰時低調步入禮堂，堪稱當年最受矚目的明星夫妻。不過婚後生活並沒有童話般幸福，甄珍從台灣搬到香港後始終無法適應，加上兩人對未來規劃產生歧見，婚姻逐漸亮起紅燈，最終在1977年正式結束夫妻關係。就在兩人感情陷入低潮期間，音樂人劉家昌展開猛烈追求，不僅頻繁邀約合作，也積極接近甄珍，三人的感情糾葛當年鬧得滿城風雨，成為演藝圈最著名的三角戀之一。離婚後，甄珍選擇嫁給劉家昌，婚後育有一子，但這段婚姻最終仍以離婚收場。多年後，甄珍談起這段往事毫不避諱，甚至曾公開表示，如果人生可以重來，她依然會選擇謝賢，而且「可能不會離婚」。她更曾形容，自己人生最後悔的兩件事，就是「和謝賢離婚」以及「和劉家昌結婚」，一句話道盡數十年來的遺憾，也讓外界重新回頭審視那段轟動一時的三角戀。直到2019年，甄珍舉辦出道50周年活動，謝賢特地來台力挺，昔日夫妻睽違40多年首度公開同台。兩人不僅深情擁抱、攜手合唱，謝賢更毫不掩飾內心情感，當眾向甄珍說：「我到現在還愛著妳，我永遠愛妳。」這段戀情也成為華語演藝圈最令人唏噓的一段往事。