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在拉斯維加斯夏季聯賽打出驚艷表現後，洛杉磯湖人隊決定正式鎖定這位側翼黑馬。根據ESPN名記查拉尼亞（Shams Charania）報導，湖人隊已與前鋒阿瑟·卡盧馬（Arthur Kaluma）簽下一份NBA雙向合約（Two-way contract）。為了清出名額，湖人隨後將必須釋出目前陣中的三名雙向合約球員之一。現年24歲、身高6呎7吋（約201公分）的卡盧馬（Arthur Kaluma），上季效力於湖人G聯盟附屬球隊南灣湖人隊（South Bay Lakers）。在今年夏聯賽事中，卡盧馬異軍突起，成為湖人在拉斯維加斯夏聯得分王，精采表現迅速吸引了全聯盟的目光。卡盧馬在夏聯期間展現極高的投射效率與體能天賦，場均貢獻接近19分（18.6分），整體投籃命中率高達60.9%，三分球命中率更達到驚人的50%。在對陣達拉斯獨行俠隊的比賽中暴砍34分，其中包括單場狂飆6顆三分球。上季他在南灣湖人出賽34場，場均能繳出14.6分、5.0籃板與1.6助攻，投籃命中率54.5%、三分命中率36.4%，早已展現出穩定的即戰力。鑑於聯盟對「具備高水準投射能力的運動型側翼」需求極高，湖人為避免被其他球隊攔捷，決定果斷出招將其簽下。由於NBA規定每支球隊最多只能擁有3名雙向合約球員，而湖人目前該名額已被馬農（Chris Mañon）、奧克雷克（AK Okereke）與蘇德（Peter Suder）佔滿。因此，在正式簽下卡盧馬（Arthur Kaluma）前，湖人必須裁掉其中一人。外媒普遍預測，在夏聯表現低迷且在最終戰對陣勇士隊時完全未獲上場機會的後衛蘇德（Peter Suder），最有可能成為被釋出的對象。在側翼補強的另一條戰線上，外界先前盛傳湖人有意簽下自由球員庫明加（Jonathan Kuminga）。然而根據最新報導指出，由於雙方在合約條件與金額上的認知差距過大，該筆簽約的推動進程在最近幾週已呈現「陷入停滯」的狀態。