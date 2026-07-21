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大樂透頭獎已連續20期摃龜，今（21）日晚上將再度開獎，台灣彩券公司預估，頭獎有望上看7.7億元，也是第5屆2024年以來最高頭獎總獎金。至於怎樣提高中獎率？根據台灣彩券公司統計，最熱門號碼為「08」，曾開出過331次，特別號則是「24」開過最多次，去年開出最多億元頭獎落在高雄市。此外，第5屆以來大樂透頭獎得主有1成4是包牌中獎，且大部分是包「7連碰」，每次投注金額350元，對中高額頭獎或加碼100萬元獎項的機率會提高為原本的7倍。台彩指出，由於大樂透頭獎已20期摃龜，預估今晚開獎的大樂透銷售金額上看2.9億元，頭獎有望衝上7.7億元，也創下2024年以來最高頭獎總獎金。至於什麼號碼最易中獎？台彩統計，中獎號碼以「08」最熱門，共開過331次，再來是「11」開過328次、「01」開過325次；最冷門號碼則是「24」，只開過269次。在特別號部分，以「24」開過70次最多，再來「41」開67次、「31」開過65次，最冷門號碼則是「17」，只開過33次。哪個縣市最受財神爺青睞呢？台彩統計，去年大樂透共開出17注億元頭獎，其中有5注落在高雄市，再來是台中市4注，台北市3注，花蓮縣也有2億，另台東縣、苗栗縣及雲林縣各1注。不過，去年大樂透億元頭獎總中獎金額最高則是在台中市有13.79億元，再來是花蓮縣7.92億元，桃園市7.65億元，台東縣5.97億元，苗栗縣1億元。