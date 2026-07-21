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麥特戴蒙主演的神話史詩鉅作《奧德賽》上映一週全球票房衝上2.64億美元（約85億元台幣），在台灣則是開出4930萬元的票房，這部片也是影史上首部全片以IMAX攝影機拍攝的電影，演員湯姆霍蘭德就曾崩潰，因為他不知道底片匣一次只能拍3分鐘，只是一直聽到導演喊卡，讓他以為自己沒演好，信心被擊潰。《奧德賽》在北美上映第一週票房是1.245億美元，加上海外其他73個市場，合計1.396億美元，超越了《奧本海默》及《黑暗騎士：黎明昇起》。而身為影史首部全片以IMAX攝影機拍攝的作品，《奧德賽》全球IMAX票房高達5180萬美元。說起全片以IMAX攝影機拍攝，這讓巨星們痛苦不已，在片中飾演奧德修斯之子「鐵拉馬庫斯」的湯姆霍蘭德就曾在受訪中提到，他並不知道攝影機的底片匣一次只能拍3分鐘，所以每到3分鐘，導演就會喊卡，他以為自己做錯了，信心不斷地被擊潰。霍蘭德私下問強柏恩瑟，「他（導演）為什麼一直喊卡？」特技統籌喬治科特爾上前解釋底片長度的限制，他才鬆口氣，深怕自己把戲給搞砸了。飾演奧德修斯的麥特戴蒙說，當初想都沒想就答應演出，即便導演克里斯多夫諾蘭一直強調「會很辛苦」，他仍信心滿滿，而真正開始拍攝後，麥特戴蒙坦言，導演真的沒有誇大其詞，全片橫跨世界各地，在極端的環境中拍攝，「我們每到一個拍攝地點，我第一個反應都是忍不住笑出來，心想『誰會覺得我們應該要在這裡拍電影』？」麥特戴蒙又說，當時結束了一些比較嚴峻環境的拍攝後，下一個地點在冰島，正當大家想，去冰島應該會輕鬆很多，結果到了當地，竟然遇到暴風雨，根本沒有一天是輕鬆的。