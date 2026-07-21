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洛杉磯道奇今（21）日在客場迎戰費城人，一度在6局上演反攻戲碼，將比分追到僅剩1分差。其中，大谷翔平獲得故意四壞保送後，道奇攻勢持續延燒，費城人明星游擊手特納（Trea Turner）竟在此時發生單場第2次守備失誤，讓主場球迷當場噓聲四起，就連美國轉播單位ESPN球評、名宿佩雷斯（Eduardo Pérez）也忍不住直言：「他又犯了。」道奇前5局遭費城人先發左投桑切斯（Cristopher Sánchez）壓制，遲遲無法突破。不過6局上，道奇終於找到突破口。在1人出局、一、二壘有人情況下，蒙西（Max Muncy）敲出清壘二壘安打，一口氣追回2分，也迫使桑切斯提前退場。隨後大谷翔平上場打擊，費城人選擇直接敬遠，形成滿壘局面，輪到帕赫斯（Andy Pages）打擊。帕赫斯擊出一記滾向游擊方向的軟弱滾地球，原本看似將形成最後一個出局數，沒想到特納卻發生接球失誤，球從手套中漏出來，讓道奇順利跑回1分，將比分追成僅落後1分。事實上，特納本場比賽早在首局就已經發生一次守備失誤，這次再度漏接，也讓費城主場球迷忍無可忍，現場立刻響起滿場噓聲。官方最終將這球記為帕赫斯的內野安打，不過特納的處理瑕疵仍成為比賽焦點。美國《ESPN》轉播時，擔任球評的前大聯盟球員佩瑞茲（Eduardo Pérez）直言，這是一顆應該完成處理的球：「這種球10次有9次都必須處理成功，甚至可以說更多，真的很可惜。」《ESPN》主播拉維奇（Karl Ravech）則在轉播中驚呼：「我的天啊！他又犯了！這已經是特納今天第2次失誤了！」佩瑞茲也補充表示，特納本季在處理二壘方向滾地球時，一直存在不少問題，「這種情況其實整個球季都反覆出現，這真的太扎心了」雖然守備連續出包，但特納很快就在打擊端完成自我救贖。下個半局，他轟出本季第14支全壘打，一棒3分砲重新拉開比分，也讓剛剛還狂噓他的費城球迷瞬間改以熱烈掌聲迎接，順間就從「罪人」變成「英雄」。現年33歲的特納曾效力道奇，2022年球季結束後以11年總值3億美元（約新台幣96.87億元）的巨約加盟費城人，本季整體表現起伏較大，這場比賽再次成為外界討論焦點。