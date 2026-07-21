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▲余函彌品牌「MUMM」的洋裝（如左圖），與澳洲品牌「MESHKI」（如右圖）的非常相似。（圖／翻攝自MUMM官網、MESHKI官網）

蔡阿嘎妻子二伯的自創親子品牌「HAHABABY」，近日狂爆抄襲引發爭議。不料被封為「台大五姬」之一的余函彌（資工彌），自創的女性內著與服飾品牌「MUMM」也遭疑抄襲，被網友捕捉一款白色長袖深V連身洋裝，跟澳洲知名品牌「MESHKI」的非常相似。而爆出爭議後，余函彌也緊急刪除社群的介紹貼文，但商品目前則還在官網上。余函彌近日於社群分享品牌推出的一件白色長袖深V連身洋裝，不料竟爆出抄襲爭議。只見該件洋裝胸口下方到腰部的倒V設計、下半身的綁帶、魚尾裙擺等，都與澳洲知名品牌「MESHKI」去年下半年推出的洋裝非常相似。有網友因此詢問是否抄襲，余函彌則緊急將社群的介紹貼文刪除，但「MUMM」官網仍可看到該洋裝，致敬還是抄襲，引發外界猜測。余函彌今年40歲，畢業於台大資訊工程系的她，因高顏值被封為「台大五姬」之一，還有「資工彌」的外號。她在2010年出道後，曾出演過《勇士們》、《剩女保鏢》、《我可能不會愛你》等電視劇，但因自身個性不喜歡受到關注，因此出道短短3年就於2013年退出演藝圈。退去藝人身分的她，決定繼續投入服飾業，據悉她早在2010年就於東區成立品牌服飾店「BonBon Chic」，但因被抓包高價賣淘寶貨，引發大量批評，雖然品牌澄清商品是自行開發設計，否認向淘寶批貨的傳聞，但之後店面仍結束營業。而退出演藝圈後，她又於2019年創立運動服飾品牌「YuYu Active」，但不料竟爆出抄襲。沒想到之後創立的「MUMM」又於近日再爆抄襲，她的過往爭議也因此再度被拿出來討論。