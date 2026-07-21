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▲近三年雲林縣平均房價變化統計，短短三年內漲幅高達23.8%。（圖／中信房屋提供）

▲斗六市坐擁工業區與國際企業進駐話題，區內知名連鎖品牌林立、商業機能成熟。（圖／中信房屋斗六雲林國中加盟店提供）

非六都縣市驚現房市黑馬！受惠於科技產業布局與重大建設進駐，過去以農業聞名的雲林縣，近年房市表現極為亮眼。最新統計顯示，雲林平均房價短短3年內暴漲高達23.8%，每坪單價衝破21萬元，吸引不少科技新貴與置產族搶進。究竟背後推手為何？哪些熱區最受青睞？以下帶您一探究竟。近年全台房市逐步回歸基本面，但受惠於科技產業布局與建設項目持續推進，過去以農業聞名的雲林縣異軍突起。根據內政部不動產資訊平台資料顯示，目前雲林縣平均單價為每坪21.3萬元，相較於2024年同期的每坪17.2萬元，短短三年內漲幅高達23.8%，成長相當顯著。中信房屋斗六雲林國中加盟店店長楊國祥表示，隨著重大建設到位、就業機會增加，雲林區域能見度大幅提升，吸引眾多購屋族關注。楊國祥分析，雲林房價暴衝有三大關鍵。第一是房價基期低，具較大補漲空間；第二是產業園區題材發酵，包含中科虎尾園區、斗六產業園區規劃，以及高鐵雲林站周邊機能成熟，吸引建商積極卡位；第三是需求強勁，除了在地自住客外，近年更有不少科技新貴、返鄉置產族、中部退休族與長期置產買盤選擇進場，成為支撐房市的重要動能。目前雲林詢問度最高的熱區以斗六與虎尾為主。斗六坐擁雲林科技工業區、斗六工業區及Google設廠等建設話題，區內屋齡20年內中古大樓成交單價已站上2字頭，新建案甚至挑戰3字頭；虎尾則有高鐵雲林站與虎尾科學園區加持，新建案成交單價已達25萬元以上。中信房屋研展室副理莊思敏指出，雖然全台房市交易量收斂，但雲林具備親民基期與產業投資挹注，後市發展相當值得期待。