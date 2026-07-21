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▲《鐵拳教育》最後一集停在高中籃球隊，觀眾猜測是在替第二季留伏筆，而原作《極權教師》也在6月9日默默更新第244話。（圖／Netflix）

話題韓劇《鐵拳教育》今年6月5日上線後橫掃全球，不僅登上Netflix全球非英語影集排行榜冠軍，更持續穩居熱門榜單，憑藉高話題度與亮眼成績，成功催生第二季。根據韓媒《Sports Donga》報導，《鐵拳教育》目前已正式進入第二季製作討論階段，雖然拍攝時間、演員陣容等細節尚未拍板，但預計延續第一季最後一集的籃球霸凌案件劇情，展開全新的教育現場故事。《鐵拳教育》改編自同名人氣網漫，故事圍繞虛構國家機關「教權保護局」，介入失控的教育現場，對越界的學生、教師及家長，以體制外方式懲戒。作品結合校園霸凌、教育制度等社會議題，加上金武烈高強度動作戲，上線後掀起全球觀眾熱烈討論。作品6月公開後成績相當亮眼，不僅登上Netflix全球非英語影集排行榜冠軍，也持續穩居全球熱門榜單，亮眼表現證明作品具備展開系列劇的潛力，成為官方推動第二季的重要關鍵。根據《Sports Donga》報導，《鐵拳教育》目前已正式進入第二季製作討論階段，雖然拍攝時間、演員陣容等細節尚未確定，但據悉將延續第一季劇情，持續推進後續故事，原班世界觀將再擴大。此外，第一季最後一集早已埋下續作伏筆，結局以全新的籃球隊霸凌事件作收，不少觀眾當時就認為，這一幕正是在為第二季鋪路；加上原作網漫仍有許多事件與角色尚未搬上螢幕，因此第二季有望帶來更多教育現場的新案件。