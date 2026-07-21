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洛杉磯道奇球團今（21）日宣佈，成功向科羅拉多落磯隊交易來年僅26歲的火球右投哈爾沃森（Seth Halvorsen），並在交易中送出農場排名第25名的22歲外野新星維杜雷克（Landyn Vidourek）以及27歲右投弗拉索（Nick Frasso），試圖提升牛棚深度，朝世界大賽3連霸邁進。道奇今日宣布，用外野新秀維杜雷克（Landyn Vidourek）及右投佛拉索（Nick Frasso）作為交易籌碼，向洛磯換來哈爾沃森。哈爾沃森是2023年大聯盟選秀第7輪新秀，2024年升上大聯盟後便展現驚人球威，最快球速高達103.3英里（約166.2公里），去年平均速球也維持在100英里（約160.9公里）左右，是聯盟少數能穩定投出160公里以上速球的投手。哈爾沃森上季共出賽42場，繳出1勝2敗、11次救援成功、4次中繼成功、防禦率4.99的成績，還一度擔任洛磯終結者的角色。哈爾沃森本季為洛磯出賽21場，留下0勝1敗、2次中繼成功、防禦率4.74的成績，不過7月初因右肩發炎進入傷兵名單，目前已開始在小聯盟展開復健賽。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，球隊初步規劃會讓哈爾沃森先前往3A調整：「他是一位非常有天賦的投手，我很期待看到他的表現。」道奇本季牛棚雖然整體表現穩定，但右投戰力仍有隱憂。左投史考特（Tanner Scott）、維西亞（Alex Vesia）與德雷爾（Jack Dreyer）本季都已累積超過40場出賽，防禦率維持在2字頭，但右投部分主要仍依賴年輕投手恩里奎茲（Edgardo Henriquez）與克萊恩（Will Klein），整體經驗相對不足。此外，終結者迪亞茲（Alexis Díaz）以及資深牛棚大將崔南（Blake Treinen）目前仍在傷兵名單，道奇因此決定提前補進具備高三振能力的火球投手，希望在8月交易截止日前持續完善牛棚配置。作為交易代價，道奇送出去年選秀第3輪新秀維杜雷克，以及右投佛拉索。22歲的維杜雷克本季主要效力1A與新人聯盟，共出賽61場，繳出打擊率1成76、8轟、28分打點，為道奇農場排名前30名的新秀之一。27歲的佛拉索則本季在3A出賽21場，拿下1勝、5次中繼成功、防禦率4.74，如今正式轉戰洛磯尋求更多發展機會。