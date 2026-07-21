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《三國群英傳：格鬥版》

▲《三國群英傳：格鬥版》展區活動資訊。（圖／翻攝自宇峻奧汀官網）

《三國群英傳：策定九州》

▲《三國群英傳：策定九州》展區活動資訊。（圖／宇峻奧汀展區活動資訊）

《幻世錄 重製版》

▲《幻世錄 重製版》展區活動資訊。（圖／翻攝自宇峻奧汀官網）

《FINAL FANTASY XIV 繁體中文版》

▲《FINAL FANTASY XIV 繁體中文版》展場活動資訊。（圖／翻攝自宇峻奧汀官網）

完成4展區任務 抽PS5、MacBook

▲完成展區任務，除了好禮之外，還有抽獎活動。（圖／翻攝自宇峻奧汀官網）

▲宇峻奧汀展區舞台活動時間表。（圖／翻攝自宇峻奧汀官網）

▲宇峻奧汀展區有Coser現場和玩家同樂。（圖／翻攝自宇峻奧汀官網）

2026漫畫博覽會暨台灣國際電玩電競產業展相關資訊

宇峻奧汀表示，7月23日到27日將參加「2026漫畫博覽會暨2026台灣國際電玩電競產業展 GAMERS CON」，並且展出旗下遊戲《三國群英傳：格鬥版》、首度參展的《三國群英傳：策定九州》、《幻世錄 重製版》，以及與智寶國際聯合代理的《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版，打造「多重宇奧」為核心主題，現場不僅活動滿滿，還有豐富周邊好禮。《三國群英傳：格鬥版》由宇峻奧汀旗下經典IP改編，玩家可在會場試玩經典場景「虎牢關」，以及新增的「寺廟」與「峽口」兩大地圖。現場也邀請「ET 大表哥」、「GamerBee」兩位格鬥電競選手進行名人表演賽。展期5天將舉辦總獎金15萬元的「格鬥之巔挑戰賽」，開放玩家現場報名，單場冠軍可獲萬元獎金，擊敗名人再奪萬元現金，且參賽即有獎勵。官方於現場打造「街機風格試玩區」，讓玩家沉浸式體驗最新對戰系統，完成試玩並填寫問卷即可將限量專屬周邊帶回家。《三國群英傳：策定九州》目前正在開放事前預約中，遊戲預計在8月登上全平台，攤位現場將打造成寫實三國戰場，玩家將在試玩區親手操縱行軍路線，利用地形發動伏擊與包抄，提前感受打破傳統SLG比拚數值，全憑策略扭轉乾坤的對弈快感。另外，現場也會有淘氣俏皮的「小喬」與大家互動，只要完成指定開戰任務，就能將具實用價值的「絕色小喬滑鼠墊」與「天命玉璽」帶回家。7月22日開放Steam線上試玩的《幻世錄 重製版》，保留策略玩法和史詩級劇情，本次官方將傳奇的「法魯西翁大陸」搬進漫博現場，以高畫質重繪的美術打造沉浸式奇幻氛圍，同時提供現場實機試玩體驗。遊戲中經典角色「緹娜」、「雪拉」將在現場和玩家互動，完成指定挑戰活動，即可免費入手「幻世錄壓克力飯友」與「限定遊戲角色 LED 小燈箱」。此外， 主舞台每天都將上演「幻世之劍」對抗與敲磚活動，挑戰成功即可把「限定紓壓鍵帽組」帶回家。《FINAL FANTASY XIV 繁體中文版》（以下簡稱 FFXIV 繁中版）7.2版本內容即將在7月28日推出，現場除了官方Coser，將同步展出Cosplay服裝與道具，重現遊戲中經典職業與角色造型。這次販售區以多款原廠商品為主，同時推出《FFXIV 繁中版》官方周邊，只要在展場購物，不限消費金額可獲贈限定明信片1張；單筆消費滿1000元，加贈《FFXIV 繁中版》限定束口袋1個；完成指定任務即可獲得 FFXIV 繁中版限定寵物遮陽帽、扇子等等小贈品，贈品皆數量有限。玩家完成4大展區任務後，除了能獲得贈品之外，還能兌換小點心1份及抽獎機會，有機會抽中總價值超過10萬元的獎項，包括Nintendo Switch 2、MacBook Neo、PS5 Slim、電競周邊設備及LaPO行動電源等好禮。另外，宇峻奧汀展出舞台從7月23日到27日都有豐富活動，包括《三國群英傳：格鬥版》名人表演賽、群英雲集Coser走秀等活動，有興趣的玩家不要錯過了。2026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號），宇峻奧汀攤位編號：D101~315。