我是廣告 請繼續往下閱讀

長線：回檔至季線是逢低布局時機

雖然台股上週震盪拉回整理，但根據資料顯示，台股ETF受益人數周增逾23萬人，總人數突破1800萬大關。投資人越跌越買，以單檔表現來看，有33檔台股ETF受益人數創高。ETF經理人洪祥益表示，台股擁擠交易及槓桿增幅擴大，造成這波半導體類股賣壓應被視為「健康的回檔」而非需求轉弱訊號。根據集保戶股權分散17日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數周增23萬762人，總人數突破1800萬大關，來到18002031人、連續4周創高；統計今年來增加了5828541人。若以月增前十名來看，群益臺灣加權正2（00685L）月增14.59萬人奪下人氣王。整體而言，月增前十名以正二、高息、市值、主動型為主，包括群益半導體收益（00927）、元大台灣50（0050）、主動安聯台灣高息（00984A）等。市場法人表示，台股近期劇烈震盪修正，不過台股基本面不差，因此許多投資人趁大幅回檔買入正二。群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益表示，展望台股後市，在基本面強勁保護下，搭配技術線型來看，回檔至季線是長線投資不錯的近場點。群益半導體收益（00927）ETF經理人謝明志表示，台股中長期表現仍看佳，隨著評價面走高，股市波動難免，即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際。建議投資人可續抱台股科技高息ETF。