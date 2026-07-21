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▲蔡秋鳳（左）首度加入「鑽石舞台之夜」中秋團圓限定版演唱會，透露胡瓜（右）主動提出邀約，近年深居簡出的她深受感動，二話不說立刻答應。（圖／萬星傳播提供）

由胡瓜發起，攜手康康、歐弟、小禎、賴慧如主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，9月26、27日將在台北國際會議中心舉辦「中秋團圓限定版」。台語歌后蔡秋鳳首度參加，過去因歌曲〈什麼樂〉爆紅的她，每天三場歌廳秀，唱到失聲也無法請假，「歌廳老闆說海報都印出來了，除非我死掉，否則就是要上場，最後只好放CD。」笑稱全台灣第一個在秀場放CD（對嘴）的歌手就是她。蔡秋鳳首度參加「鑽石舞台之夜」公益演唱會，透露自己從小參加歌唱比賽就是為了冠軍獎品電視，也曾立下志願「走紅後要在廟會搭電視牆給鄉親看」，沒想到等到她有錢的時候，家家戶戶都有電視了。蔡秋鳳回想起自己走紅時，正值經濟起飛所謂「台灣錢淹腳目」的年代，她因歌曲〈什麼樂〉爆紅，除了跑活動，每天還有三場歌廳秀，唱到失聲也無法請假。蔡秋鳳表示：「歌廳老闆說海報都印出來了，除非我死掉，否則就是要上場，最後只好放CD，全台灣第一個在秀場放CD（對嘴）的歌手就是我。」可見她當時有多受歡迎。然而不善言辭的她，每次接秀都跟老闆要求唱開場、唱完主持人才會出場，她就可以下台休息，久了常被方駿、李登才虧：「蔡秋鳳最好賺，不用講話就可以領錢。」除了〈什麼樂〉，蔡秋鳳還有另一首家喻戶曉的歌曲〈金包銀〉，兩首都唱了上萬次，有一次她去美國為慈善醫院募款，歷經10多個小時的飛行沒有睡覺、一下機就要梳化換裝開記者會，結果一上台開口「別人的性命，是框金又包……」連續忘詞、重來兩次，最後靠台下觀眾一起幫她提詞才順利完成。蔡秋鳳苦笑：「本來閉著眼睛都會唱，哪知道會突然一片腦筋空白，我到底要包什麼？怎麼包都不出來！」提到這次加入「鑽石舞台之夜」中秋團圓限定版演唱會，蔡秋鳳透露是因為有一次和王彩樺聚餐，胡瓜主動提出邀約，近年深居簡出的她深受感動，二話不說立刻答應，希望把溫暖與愛持續傳遞下去。