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▲全家曾於2020年首度推出「仙人掌霜淇淋」，以澎湖在地特色仙人掌果為主題，酸甜清爽的風味搭配吸睛紫色外觀。（圖／業者提供）

▲全家7月24日至7月28日祭出霜淇淋2支55元優惠。（圖／全家提供）

與多款美食新品，小龍蝦系列包含經典回歸的「蒜香小龍蝦」、「 金黃小龍蝦餃」，今年更推出多款料理， 包含海鮮鮮味與濃郁奶香交織的「小龍蝦墨魚麵」、話題十足的「 香菜小龍蝦沙拉」，每一道都讓人食指大動。



美食小站則有「白柚蜂蜜霜淇淋」，將蜂蜜柚子風味融入霜淇淋基底，散發清新柚香與淡雅蜜香，口感滑順綿密，香甜清爽的沁涼享受是夏日必吃！喜愛豐富口感的還可選擇「柚香蜂蜜粉角聖代」，以白柚蜂蜜霜淇淋為基底，搭配酸甜多汁的紅葡萄柚果肉與Q彈滑嫩的粉角。



▲今夏最蝦趴！IKEA限定小龍蝦美食回歸，還有白柚蜂蜜霜淇淋消暑登場。（圖／IKEA提供）



全家霜淇淋又要換新口味了！7月推出的「梨山水蜜桃霜淇淋」即將完售，接棒登場的是睽違3年回歸的人氣「澎湖仙人掌霜淇淋」，從澎湖限定擴大至全台門市販售，配方與外觀也全面升級，採用澎湖仙人掌果汁打造酸甜滋味，顏色也從過去的紫色調整為更夢幻的粉色，雙口味則將搭配經典莊園牛奶，預計近期各門市將陸續開賣。全家曾於2020年首度推出「仙人掌霜淇淋」，以澎湖在地特色仙人掌果為主題，酸甜清爽的風味搭配吸睛紫色外觀，一上市就掀起搶購熱潮，累積銷量突破百萬支，成為歷年最具代表性的特色口味之一。之後該口味多半僅在澎湖地區限定販售。今年全家再次推出仙人掌霜淇淋，不僅暌違3年回歸，更擴大至全台門市販售。據了解，新版霜淇淋使用澎湖仙人掌果汁製成，整體呈現酸甜清爽的果香風味，外觀也從過去較深的紫色，改為更偏粉嫩的色澤，雙口味則搭配莊園牛奶霜淇淋，預計隨著梨山水蜜桃口味售完後，各門市將陸續更換為新品，實際販售時間仍依各店作業進度為準。炎炎夏日就靠霜淇淋消暑！全家7月24日至7月28日祭出霜淇淋2支55元優惠，以單支原價49元換算，等於第2支只要6元。不論是把握梨山水蜜桃口味最後開吃機會，還是搶先嚐鮮全新「澎湖仙人掌」霜淇淋，都能趁優惠一次滿足。IKEA夏季美食新品登場，自7月23日起推小龍蝦系列