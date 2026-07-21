美式賣場好市多（Costco）的水果向來是消費者搶購焦點。近期正值美國華盛頓櫻桃產季，不少人發現賣場內竟出現兩款「同價格、同重量」卻不同包裝與貼紙的櫻桃，讓人不知從何挑起。社群平台上有會員分享兩款櫻桃的真實差異，更有內行人透露專挑「某個顏色」的貼紙，直呼脆又甜，甚至一次狂掃三盒！
🟡好市多同價不同包裝！美國櫻桃貼紙藏玄機
有會員在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書社團分享，好市多陳列了兩款不同包裝的美國櫻桃，標籤分為藍色與黃色，但售價重量完全相同，標示皆為「Skeena」品種，價格都是399元，讓顧客一頭霧水。內行會員解答，因全台需求極大，單一農場無法負荷，故同時引進不同代理商，如藍色為黑山牌、另一款為老鷹牌，此即為大型量販店確保供貨穩定的常見採購策略。
🟡藍色貼紙獲壓倒性好評！會員狂掃三盒大讚
綜合多數試吃心得，「藍色貼紙」櫻桃獲壓倒性好評。消費者大讚藍盒「很脆、不酸、無爛果」，更有常客一次掃了三盒。記者上週也親自於好市多北投店購入藍色貼紙款櫻桃，實測果肉確實非常新鮮，冰在冰箱慢慢吃，到現在還是又脆又甜。不過也有顧客認為，黃盒偶會混搭不同品種，放幾天熟成後甜度同樣會大幅提升。
🟡櫻桃降價引發熱烈討論！夢幻白櫻桃也現身
今年櫻桃售價比往年親民，常客直呼「一盒399元真的便宜」。此外，被譽為「櫻桃界愛馬仕」的瑞尼爾（Rainier）白櫻桃，近期也在各大分店驚喜現身。白櫻桃皮薄多汁且產季極短，每次上架必掀搶購潮，幸運買到的會員紛紛拍照分享，呼籲喜愛櫻桃的民眾千萬別錯過這波高CP值的產季盛宴。
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有會員在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書社團分享，好市多陳列了兩款不同包裝的美國櫻桃，標籤分為藍色與黃色，但售價重量完全相同，標示皆為「Skeena」品種，價格都是399元，讓顧客一頭霧水。內行會員解答，因全台需求極大，單一農場無法負荷，故同時引進不同代理商，如藍色為黑山牌、另一款為老鷹牌，此即為大型量販店確保供貨穩定的常見採購策略。
綜合多數試吃心得，「藍色貼紙」櫻桃獲壓倒性好評。消費者大讚藍盒「很脆、不酸、無爛果」，更有常客一次掃了三盒。記者上週也親自於好市多北投店購入藍色貼紙款櫻桃，實測果肉確實非常新鮮，冰在冰箱慢慢吃，到現在還是又脆又甜。不過也有顧客認為，黃盒偶會混搭不同品種，放幾天熟成後甜度同樣會大幅提升。
今年櫻桃售價比往年親民，常客直呼「一盒399元真的便宜」。此外，被譽為「櫻桃界愛馬仕」的瑞尼爾（Rainier）白櫻桃，近期也在各大分店驚喜現身。白櫻桃皮薄多汁且產季極短，每次上架必掀搶購潮，幸運買到的會員紛紛拍照分享，呼籲喜愛櫻桃的民眾千萬別錯過這波高CP值的產季盛宴。