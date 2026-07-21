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▲余文樂的名字出現在陸綜《披荊斬棘2026》的出演人員名單中。（圖／翻攝自微博@披哥小跟班）

44歲香港男星余文樂在2017年底與台灣模特兒、皮帶大王千金王棠云在澳洲結婚，並育有一子一女。不料昨（20）日，他突在微博宣布離婚消息，讓外界都非常震驚。而在離婚消息後，隨之又傳出曾坦承2017年罹患恐慌症，並消失演藝圈5年的他，將接下陸綜《披荊斬棘2026》回歸，引發外界熱議。余文樂在宣布離婚後，中國網友爆出他將接下節目《披荊斬棘2026》的消息，有望將演藝事業重心轉向中國。事實上，余文樂曾演出過多部經典電影，全盛時期一年可推出7部作品。不料他有一段時間幾乎沒有推出作品，不僅將重心轉向潮流界，還到台灣與家人生活，讓當時外界猜測不斷。對於突然消失的原因，余文樂曾於2023年受訪時透露，自己在2017年結婚前，就罹患了恐慌症，第一次發作時，是在搭乘長途飛機前往法國的時候，表示當時一起飛就突然無法呼吸，甚至還曾在活動場合發病，就連藥物都難以控制，再加上想陪孩子成長，余文樂因而選擇了減少公開活動。而這次爆出離婚消息後緊接著傳出回歸，也引發許多網友的熱議，「是借勢營銷嗎」、「怎麼時間點這麼剛好？」、「所以這是為了參加《披荊斬棘2026》提前搞熱度嗎？」但也有人認為只是時間點碰巧，非常期待他的全新出發。