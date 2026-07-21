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阿根廷從封神⭢過街老鼠！16強賽後一切都變調了

但也就是該場比賽的吹判準則有些爭議，從此阿根廷開始被封為是「FIFA親生兒子」

▲阿根廷原本帶著衛冕氣勢賽前聲量超高，卻在一場對陣埃及的16強賽事中出現爭議，一切風向開始變得不同。（圖／Selección Argentina X）

仇恨值拉超高到變成詛咒！阿根廷遭球迷震撼教育

因為多數人認為，這張8強門票本來就不屬於阿根廷

讓全球球迷對阿根廷的好感度已經降到最低點。

▲阿根廷中場恩佐（Enzo Fernández）領到本場第2張黃牌、兩黃變一紅遭驅逐出場，球迷竟然是高興到在社群洗版貼文，整個阿根廷完全被世界球迷詛咒輸球。（圖／美聯社／達志影像）

已經是「不要讓阿根廷奪冠就好」的心態在詛咒阿根廷輸球

竟然在120分鐘繳出3次射門0次射正的成績，甚至正規賽90分鐘是0射門的情況，慘不忍睹。

阿根廷拿銀牌沒道理要心虛！但贏球實力重要「人品也很重要」

至少在整體進攻火力、防守技巧上，阿根廷以世界第二之姿還是用實力說話，這塊銀牌相信也不用去質疑。

▲真正該質疑的也許不是阿根廷有沒有實力拿這塊銀牌，而是球品跟人品的問題。（圖／美聯社／達志影像）

都一再顯示阿根廷贏球也要贏話，輸球則是顯露人性最醜陋的一面，這已經不是什麼一日球迷看不懂，而是全球球迷都在抵制這種「沒有運動家精神」的行為。

▲39歲的阿根廷傳奇球星梅西（Lionel Messi）賽後久坐在地上不發一語，世界盃最後一舞遺憾收場。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃圓滿落幕，衛冕軍阿根廷在冠軍賽最後以0：1輸給西班牙，梅西（Messi）最後一舞沒有辦法再次捧起大力神盃，遺憾收場。不過不拿冠軍其實無所謂，阿根廷更可怕的是，一屆世界盃讓他們從四年前的神壇瞬間變成人人喊打的過街老鼠，全世界的球迷無法喜愛這支來自南美洲的球隊，有人從粉轉路人甚至轉黑，這一切都是被所謂「南美洲的球風」給害到，加上賽制的安排，連拿到銀牌都讓許多人覺得很心虛。阿根廷在2022年世界盃一舉奪冠，當時全球掀起「梅西風潮」，本屆梅西是世界盃最後一舞要來挑戰衛冕冠軍寶座，原本各界都相當期待阿根廷能夠再次向世界證明自己的實力，也要來挑戰64年來沒有國家可以衛冕世界盃的紀錄，但這一切卻在16強賽對陣埃及之後一切都變調了。在這場比賽當中，埃及率先取得2：0領先優勢，眼看比賽就要讓阿根廷衛冕失利，但最後卻遭到阿根廷上演「讓二追三」史詩級慘案，如果要說本屆世界盃最讓人印象深刻的比賽，這場絕對有排名前三。，FIFA社群也遭到灌爆，要阿根廷改名為「Argenfifa」，埃及球員齊科（Mostafa Ziko）賽後甚至直接說出：「直接把冠軍頒給阿根廷就好！」就是帶著這樣的仇恨值，阿根廷在8強對上瑞士即便贏球，也還是沒有備受太多球迷肯定，，直到4強對陣英格蘭，過多的碰撞以及惡意犯規，讓整場比賽看起來就像「摔角大會」，賽後包括阿根廷主力恩佐費南德斯（Enzo Fernández）贏球後還在IG發對方倒地照、放歧視的歌曲慶祝行為；板凳球員巴爾科賽後衝進場內，經過英格蘭貝林漢姆時用西班牙語挑釁他被打頭等，到了世界盃冠軍賽前夕，社群的聲量已經完全失去控制，縱使支持法國、英格蘭的球迷，也開始轉往支持西班牙奪冠，，這支在4年前封王走上神壇的國家隊伍，瞬間成了過街老鼠人人喊打，阿根廷在決賽也真的像被詛咒一樣，過往每場得分至少2分的他們，有人說，阿根廷本屆能拿到銀牌根本也不配，但這其實是很過激的說法，即便跟法國、西班牙相比，阿根廷遇到的對手威脅性相對不大，但回顧他們的賽事期間，包括對陣埃及踢出讓二追三劇本、四強踢英格蘭也在最後讓一追二贏下比賽，先撇開技術犯規的問題，但阿根廷最大的問題並不是實力，而是在於球品跟人品，不論是恩佐賽後的IG慶祝、巴爾科的嘴賤還是他們高舉「福克蘭群島屬於阿根廷」布條，甚至冠軍賽後，後衛帕雷德斯（Leandro Paredes）情緒失控打人、全隊集體放鳥媒體等情況，看看梅西在冠軍賽踢完之後，面對隊員們在群體鬥毆，一個人淡淡的散步在草地上靜靜的看著，這極有可能就是梅西最後一次在世界盃踢球，但卻是用這樣混亂的場面收尾，實在令人感到遺憾。2030年，沒有梅西的阿根廷隊會就此倒下嗎？我們也只能看下去了。