中聯油品生產的食用油遭檢出致癌物質苯駢芘，受污染油品連環爆，流入下游食品供應鏈，消費者文教基金會今（21）日宣布，正式依《消費者保護法》啟動團體訴訟程序，將中聯油品、泰山企業、福懋油脂及福壽實業等4家公司列為被告，代表購買食用或使用受污染油品的消費者請求損害賠償。
消基會指出，本案不僅要替消費者追回購買受污染產品的損失，也將主張健康權、食品安全信賴利益、精神焦慮，以及未來健康監測與醫療追蹤等費用，盼透過法院判決，建立重大食品安全事件的民事責任及消費者求償標準。
消基會啟動團體訴訟，中聯、泰山等4業者列被告
消基會表示，本次團體訴訟除將中聯油品列為主要被告，也把使用相關油品原料的泰山企業、福懋油脂及福壽實業列為共同被告，要求各業者就污染油品進入市場、造成消費者健康風險及權益受損，共同負擔法律責任。
消基會主張，中聯油品身為污染油品的製造者，應負起主要責任；泰山、福懋及福壽則是國內大型食品、油脂製造業者，依法應建立原料驗收、品質檢驗、食品安全管理及追溯制度，不能將所有責任完全推給上游供應商。
消費者沒罹癌也能求償？消基會：健康風險本身就是損害
苯駢芘被國際癌症研究機構列為第一級致癌物，長期暴露可能增加健康風險。消基會認為，企業責任不應只以消費者是否已經罹病或罹癌作為判斷標準。消基會指出，當不符合食品安全標準的產品進入市場，消費者在不知情的情況下購買或食用，就已被迫承擔原本不應存在的健康風險，健康自主權、知情權及對食品安全的合理信賴均可能受到侵害。
本次團體訴訟預計替消費者主張的損害項目包括
1.受污染商品本身的價值損失
2.健康權與身體安全遭侵害
3.食品安全信賴利益受損
4.暴露於致癌風險所產生的精神焦慮
5.未來健康檢查、醫療追蹤等必要支出
消基會強調，希望法院能藉由本案確認「健康風險是否已構成健康權侵害」，避免企業日後再以「尚未有人罹病」作為免責理由。
哪些消費者可以加入？消基會開放填寫意願調查
消基會呼籲，曾購買、食用或使用相關受污染油品及下游產品的消費者，可先保留發票、購買明細、會員消費紀錄、商品包裝、照片、批號及其他可證明購買或使用產品的資料。
有意加入團體訴訟的消費者，可填寫消基會公布的團體訴訟意願調查表，後續是否符合參與資格、須提供哪些證明文件、求償項目及金額，仍將由消基會依產品流向、批號及個別消費情況進一步確認。
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消基會表示，本次團體訴訟除將中聯油品列為主要被告，也把使用相關油品原料的泰山企業、福懋油脂及福壽實業列為共同被告，要求各業者就污染油品進入市場、造成消費者健康風險及權益受損，共同負擔法律責任。
消基會主張，中聯油品身為污染油品的製造者，應負起主要責任；泰山、福懋及福壽則是國內大型食品、油脂製造業者，依法應建立原料驗收、品質檢驗、食品安全管理及追溯制度，不能將所有責任完全推給上游供應商。
消費者沒罹癌也能求償？消基會：健康風險本身就是損害
苯駢芘被國際癌症研究機構列為第一級致癌物，長期暴露可能增加健康風險。消基會認為，企業責任不應只以消費者是否已經罹病或罹癌作為判斷標準。消基會指出，當不符合食品安全標準的產品進入市場，消費者在不知情的情況下購買或食用，就已被迫承擔原本不應存在的健康風險，健康自主權、知情權及對食品安全的合理信賴均可能受到侵害。
本次團體訴訟預計替消費者主張的損害項目包括
1.受污染商品本身的價值損失
2.健康權與身體安全遭侵害
3.食品安全信賴利益受損
4.暴露於致癌風險所產生的精神焦慮
5.未來健康檢查、醫療追蹤等必要支出
消基會強調，希望法院能藉由本案確認「健康風險是否已構成健康權侵害」，避免企業日後再以「尚未有人罹病」作為免責理由。
哪些消費者可以加入？消基會開放填寫意願調查
消基會呼籲，曾購買、食用或使用相關受污染油品及下游產品的消費者，可先保留發票、購買明細、會員消費紀錄、商品包裝、照片、批號及其他可證明購買或使用產品的資料。
有意加入團體訴訟的消費者，可填寫消基會公布的團體訴訟意願調查表，後續是否符合參與資格、須提供哪些證明文件、求償項目及金額，仍將由消基會依產品流向、批號及個別消費情況進一步確認。