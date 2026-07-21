近期，人工智慧（AI）概念股在經歷上漲勢頭後，開始顯現疲態，不少投資人紛紛逢高進行獲利了結，甚至將部分資金重新分配、回流至先前表現相對落後的市場，有外媒分析認為，印尼股市似乎正在重新獲得買盤青睞。
根據《路透社》報導，這股喘息之機，對印尼這個東南亞重要經濟體而言相當關鍵，由於存在被國際指數權重公司「MSCI」下調評級的潛在風險，印尼股市一度重挫約28%，成為今年亞洲表現最差的股市之一；相較之下，韓國、台灣則受惠於熾熱的AI浪潮，股市大幅上漲。
然而，近期市場開始重新評估AI股、科技股估值是否過高等疑慮，促使投資人開始尋求與AI關聯度較低、未被過度炒作的市場。投資管理公司「景順」（Invesco）的亞太區全球市場策略師David Chao就指出，該公司持續在韓國股市獲利了結，轉而買進印尼股票，認為印尼或許仍是目前最被忽視的宏觀成長區域。
市場情緒回溫，買盤鎖定民生、高殖利率股
儘管受到MSCI數據透明度疑慮、財政隱憂影響，印尼股市今年已遭外資撤出超過40億美元，但市場情緒正逐漸轉變，不少機構認為最壞的時期可能已經過去。
BNY Investments亞太區宏觀與投資策略主管Aninda Mitra表示，若價格乘數進一步轉佳、印尼盾匯率趨於穩定，即使MSCI的決議仍未確定，逢低加碼的時機也已經成熟。
資產管理公司Allan Gray上個月便首次進場投資印尼，買進該國包裝食品公司Indofood Sukses Makmur（INDF.JK）股票。此外，金融與大宗商品類股也再度受到青睞，如花旗集團（Citi）便看好印尼中亞銀行（Bank Central Asia, BBCA.JK）、印尼著名礦業公司Vale Indonesia（INCO.JK）、Alamtri Minerals（ADMR.JK）以及Amman Mineral International（AMMN.JK）等標的。
7月暴漲逾一成、資金輪動跡象顯著！11月MSCI審查將是下一個關鍵
報導指出，雅加達綜合指數（JCI）7月以來已反彈上漲超過10%，而同期區域內，以科技股為主的指數則明顯走低。
報導提到，印尼監管機構於今年稍早推行改革，MSCI為了評估成效，將原定的審查期延長，目前印尼仍保留新興市場地位，大多數分析師預計MSCI將在11月確認維持該分類。
此外，信用評級機構標普（S&P）也在日前確認印尼的主權信用評級，給予「穩定」展望，進一步平息了市場緊張。花旗表示，在香港與泰國的客戶會議中，印尼成為討論度最高的主題之一，多數投資人均認同印尼股市可能已經觸底。
多重挑戰下，復甦之路仍漫長
不過，報導也提醒，儘管股市出現回暖跡象，但也不是所有投資人都認為，AI熱潮的降溫，就足以為印尼提供長期支撐。首先，投資人對印尼總統蘇比安托（Prabowo Subianto）福利政策可能損害國家財政紀律的擔憂未減，致使印尼盾今年累計下跌近8%；再者，作為石油淨進口國，伊朗相關的中東局勢也引發油價飆升，進一步加劇了這份憂慮。
最後，對於許多全球投資人來說，印尼已被列入結構性下調的觀察名單，重新上調權重的門檻非常高，何況還有中國、印度股市，也面臨全球同步評估與重新布局，不排除會將印尼可能獲得的資金分流。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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然而，近期市場開始重新評估AI股、科技股估值是否過高等疑慮，促使投資人開始尋求與AI關聯度較低、未被過度炒作的市場。投資管理公司「景順」（Invesco）的亞太區全球市場策略師David Chao就指出，該公司持續在韓國股市獲利了結，轉而買進印尼股票，認為印尼或許仍是目前最被忽視的宏觀成長區域。
市場情緒回溫，買盤鎖定民生、高殖利率股
儘管受到MSCI數據透明度疑慮、財政隱憂影響，印尼股市今年已遭外資撤出超過40億美元，但市場情緒正逐漸轉變，不少機構認為最壞的時期可能已經過去。
BNY Investments亞太區宏觀與投資策略主管Aninda Mitra表示，若價格乘數進一步轉佳、印尼盾匯率趨於穩定，即使MSCI的決議仍未確定，逢低加碼的時機也已經成熟。
資產管理公司Allan Gray上個月便首次進場投資印尼，買進該國包裝食品公司Indofood Sukses Makmur（INDF.JK）股票。此外，金融與大宗商品類股也再度受到青睞，如花旗集團（Citi）便看好印尼中亞銀行（Bank Central Asia, BBCA.JK）、印尼著名礦業公司Vale Indonesia（INCO.JK）、Alamtri Minerals（ADMR.JK）以及Amman Mineral International（AMMN.JK）等標的。
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報導指出，雅加達綜合指數（JCI）7月以來已反彈上漲超過10%，而同期區域內，以科技股為主的指數則明顯走低。
報導提到，印尼監管機構於今年稍早推行改革，MSCI為了評估成效，將原定的審查期延長，目前印尼仍保留新興市場地位，大多數分析師預計MSCI將在11月確認維持該分類。
此外，信用評級機構標普（S&P）也在日前確認印尼的主權信用評級，給予「穩定」展望，進一步平息了市場緊張。花旗表示，在香港與泰國的客戶會議中，印尼成為討論度最高的主題之一，多數投資人均認同印尼股市可能已經觸底。
多重挑戰下，復甦之路仍漫長
不過，報導也提醒，儘管股市出現回暖跡象，但也不是所有投資人都認為，AI熱潮的降溫，就足以為印尼提供長期支撐。首先，投資人對印尼總統蘇比安托（Prabowo Subianto）福利政策可能損害國家財政紀律的擔憂未減，致使印尼盾今年累計下跌近8%；再者，作為石油淨進口國，伊朗相關的中東局勢也引發油價飆升，進一步加劇了這份憂慮。
最後，對於許多全球投資人來說，印尼已被列入結構性下調的觀察名單，重新上調權重的門檻非常高，何況還有中國、印度股市，也面臨全球同步評估與重新布局，不排除會將印尼可能獲得的資金分流。
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