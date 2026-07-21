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▲南柱赫、盧允瑞（右）宣傳《鬼謎東宮》，接受台灣媒體訪問。（圖／Netflix）

《鬼謎東宮》由南柱赫、曹承佑、盧允瑞主演，自Netflix上線後憑藉宮廷、靈異、懸疑交織的劇情掀起熱烈討論，更是南柱赫2024年9月退伍後睽違近3年重返螢幕的首部作品。近日他與盧允瑞接受台灣媒體訪問，分享拍攝幕後，南柱赫回憶整部戲最深刻的回憶竟然不是打鬥，而是「泡水」，笑喊自己幾乎把所有跟水有關的場景都拍遍了。南柱赫透露，《鬼謎東宮》因劇情需要往返人間與鬼界，他幾乎一路都在跟水搏鬥，「一直下水、夏天泡熱水、冬天泡冷水，還要進甕裡、跳到井裡，幾乎所有有水的地方我都進去過了。」無奈發言逗樂全場，也成了他拍攝期間最難忘的回憶。這也是南柱赫退伍後接演的第一部作品，他坦言服役期間只能透過電視看著其他演員演戲，心裡其實很羨慕，也讓他重新確認自己有多熱愛演員這份工作。他表示，經歷軍旅生活後，心態和20多歲時已有很大不同，以前年輕時常常因為害羞，不少想挑戰的演法都沒有真正嘗試，如今只想放手去演，「就算做的不好，也想盡全力去做」。合作演出的盧允瑞也大讚南柱赫是值得依靠的搭檔，她表示，不論拍攝多辛苦的動作戲，南柱赫幾乎不曾喊累，總是默默做好準備，也會主動研究劇本、與導演反覆討論角色，「看到他之後，我想讓自己也能成為更主動、更積極和導演一起拍攝作品的演員」。由於《鬼謎東宮》圍繞鬼魂、詛咒等靈異元素，被問到拍攝期間有沒有特別做避邪儀式，南柱赫笑說不怕鬼，但會怕鬼片，「真的遇到鬼，我反而不害怕。」他拍戲前也沒有戴護身符或進行特殊儀式，唯一固定會做的，就是拍攝動作戲前會先影子拳擊暖身，讓身體進入狀態。《鬼謎東宮》描述擁有穿梭鬼界能力的具天（南柱赫 飾），與能與鬼魂溝通的宮女生姜（盧允瑞 飾），奉王（曹承佑 飾）之命聯手調查籠罩東宮的神祕詛咒。隨著世子接連離奇身亡，皇宮內再度流傳奪取王室血脈的鬼詛咒，兩人在追查真相的過程中，也一步步揭開深藏於東宮的驚人祕密。南柱赫是在2023年入伍服役時收到此劇本，2024年9月退伍後立即投入拍攝，正式以這部作品回歸螢光幕。