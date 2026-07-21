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中聯致癌油事件延燒，台北市長蔣萬安日前指出「台北市沒有油品工廠」，但遭民進黨市議員顏若芳打臉，直指北市士林區有一家做豬油煉製加工工廠；另外國民黨市議員曾獻瑩也指出，台北市食材登錄平台未將油品列為必要揭露項目。對此，蔣萬安今（21）日表示，衛生局之前有對該工廠稽查，另外未將油品列為必要揭露項目，這是全國統一一致的做法，後續也會提出建議。台北市衛生局補充表示，自2013年北市創立食材登錄平台後，校園食材登錄於2016年開始介接教育部，因此為全國一制；至於其他專區則視各業別特性訂定登錄項目，也會持續精進。蔣萬安今早受訪時表示，今天下午行政院召開的食安會議他會親自出席，食安不分黨派，中央地方共同面對解決，所以日前跟幾個縣市政府討論修法建議，這次食安會議會提出來。蔣萬安說，食安是民生議題，民眾都非常關心，不分中央地方、藍綠白，應該都要關心下一代跟長輩的健康，昨天致電高雄市長陳其邁725上凱道，盼以地方父母官表達重視，跟陳市長溝通的過程，陳也提到今天行政院召集的食安會議，他也表達會親自出席，關注食安不分場域、場合都應該勇敢站出來表達重視食安的立場。蔣萬安說，食安爆出三個多星期，中央政府還是無法說明，為何出現一級致癌物，政府應有所作為，讓民眾清楚了解發生了什麼。