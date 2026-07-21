我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北「民權大橋景觀橋」串聯內湖與松山的雙岸河濱路網，全長約249公尺。（圖／北市新工處提供）

橢圓形觀景平台被稱為「天際之眼」 可賞落日夜景

▲「民權大橋景觀橋」橋中央設有約510平方公尺的橢圓形觀景平台，獲得「天際之眼」的美譽。（圖／北市新工處提供）

▲民權大橋景觀橋的「夜間光雕」（圖／北市新工處提供）

北市基隆河畔即將迎來親水新地標！由臺北市政府工務局新建工程處主辦的「民權大橋景觀橋」，經施工團隊全力趕工，昨（20）日舉行正式啟用典禮。北市新工處表示，這座兼具交通維持、休閒與環境美學的景觀橋，串聯內湖與松山的雙岸河濱路網。全長約249公尺，橋中央設有約510平方公尺的橢圓形觀景平台，還獲得「天際之眼」的美譽，民眾來此可近距離感受飛機起降。臺北市長蔣萬安表示，民權大橋兩側的松山觀山高灘地及內湖彩虹高灘地，是市民平日運動、休憩的重要聖地。為了將市民的休閒體驗再升級，市府團隊將「民權大橋上部結構改建工程」原先施工期間使用的「交通維持便橋」轉型為這座跨河景觀橋，啟用後，市民不僅能在此飽覽基隆河山湖環繞的壯麗景致，更有絕佳機會「近距離感受飛機起降」。新工處指出，民權大橋景觀橋結構主體採用「輕量化鋼結構設計」，讓橋體呈現如同一條優雅緞帶般輕拂於基隆河上的流暢線條，並能與後方的麥帥一橋、麥帥二橋交織出層次分明的城市天際線。橋面精心規劃了寬闊平坦的觀景平臺，動線友善無障礙。未來民眾可遠眺內湖科技園區的繁榮夜景，也可捕捉基隆河畔的落日餘暉。此外，民權大橋景觀橋的「夜間光雕」更是本次工程的一大亮點。民權大橋景觀橋導入創新的燈光設計，與基隆河兩岸原有的照明互相呼應。入夜後，橋身將隨著時間與節慶變換不同主題的燈光色彩，光影倒映在波光粼粼的河面上，彷彿一條璀璨的銀河。