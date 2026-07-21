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「2026城鎮韌性防空演習」下月登場，將首度演練「行動網路受阻」，演練期間，將模擬電信網絡頻寬不足、降速到僅剩語音與簡訊服務的情境。對此，總統府發言人郭雅慧今（21）日受訪強調，不是要「斷網」，是「降速演習」，主要是針對如果有突發、天然災害，或是大規模網路攻擊等情況之下，國人都可以知道備援系統可以轉到固網、Wi-Fi或有其他的形式。「2026城鎮韌性防空演習」下月登場，將首度演練「行動網路受阻」，演練主要應對三種可能情境，包括天災、大規模網路攻擊、複合式災害，希望在最低程度影響下，透過演練，讓民眾體驗情境並準備備援方案。針對8月份全台14縣市將首度演練「行動網路受阻」一事，郭雅慧上午受訪時向國人說明，並不是要斷網，是降速演習，主要如果有突發、天然災害，或是大規模網路攻擊等情況之下，國人都可以知道備援系統可以轉到固網、Wi-Fi或有其他的形式，在平常就有這樣的練習，政府各部門橫向上也都能夠有這樣充分的準備。郭雅慧強調，這不是台灣首創，國際上包括日本、南韓、新加坡、歐盟等民主國家，都有特別針對斷電、網路攻擊、通訊受阻這些情況做演練模擬，這是民主國家提升韌性普遍性的共同做法。至於為何針對中部跟北部？郭雅慧說，主要是考慮到手機使用、人口密度綜合考量，中部、北部人口占7成3，手機使用也密度最高，相較南部、花東、離島，之前發生過一些海底斷網，也發生颱風的時候訊號受阻，已經有過一些實質的情境。郭雅慧說，這次是優先從中部、北部，接下來其他縣市也都會納入演練範圍，會循序漸進來做，目的是為了提升全國通訊韌性。