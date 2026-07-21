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杯麵老師批民進黨：理性討論變少、情緒動員變多

網友意見分歧：未來一起監督政府

中聯油脂食安風暴延燒、朝野激烈交鋒之際，教育工作者兼網紅「杯麵老師」昨（20）日在社群發布退出民進黨的聲明，其中表示，當初因認同民主、自由與改革理念而入黨，但經過一段時間的觀察與參與後，認為目前政治文化與自己的期待已有明顯落差，因此決定退黨，希望未來能以沒有政黨標籤的身分，更自由地思考、誠實地發聲。杯麵老師昨在Threads上發文表示，他已正式決定退出民主進步黨，而當初加入民進黨，是因為他認同台灣的民主價值，也相信這個政黨能持續推動自由、改革與進步。然而，經過這段時間的觀察與參與，他逐漸發現，自己所期待的政治文化，與目前感受到的氛圍已有明顯落差。杯麵老師提到，身為教育工作者，他相信遇到問題要先分析、理解原因，也不應因為意見不同就否定對方。但他看見政治場域中，理性討論的空間愈來愈小，情緒動員愈來愈多，不同意見容易被貼標籤，複雜議題也常被簡化成非黑即白的對立。杯麵老師最後強調，退出民進黨，不代表他放棄對台灣的關心。他希望以沒有政黨標籤的身分，更自由地思考、更誠實地發聲。未來，他仍會繼續陪伴學生閱讀、思考、提問，也會繼續寫作、創作與分享觀點。「從今天開始，他不再是民進黨黨員，他代表他自己」。而在這篇聲明下面，許多網友紛紛批評他：「收你沒幾百塊黨費還要被你PUA」、「你可以說說你為什麼會這樣認為？」、「你不說，沒人會知道你有加入過民進黨」、「你連思考斷網的原因都不願意去思考，當什麼老師？」，不過，也有人說：「加油，未來一起監督政府」、「開始走向正常人了，恭喜你看清了一些事」。