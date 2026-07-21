我是廣告 請繼續往下閱讀

求學舊事曝光！傳曾對朱宣宇嗆「我媽監督你爸」

宣布放棄國民黨提名 佀廣洋仍堅持參選

藍營基層力挺「有什麼好道歉」？黨內也憂衝擊整體選情

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋，自宣布投入2026桃園市議員選戰後，接連捲入霸凌、兵役等爭議，負面風波持續延燒。如今再有媒體爆料，佀廣洋求學期間不僅曾與前國民黨主席朱立倫之子朱宣宇爆發衝突，還當場脫口「知不知道我媽監督你爸啦！」此外，其免役資格也再度遭外界檢視，相關爭議再掀討論。根據《鏡週刊》報導，佀廣洋就讀台北市私立華興中學期間，曾因打籃球與朱立倫之子朱宣宇發生口角，當時更直接嗆聲：「怎樣，知不知道我媽監督你爸啦！」由於當時萬美玲擔任桃園縣議員，朱立倫則是桃園縣長，這段往事也被認為與近期在Threads上流傳「知不知道我媽是誰」等爆料內容相互呼應。除了校園時期的插曲外，佀廣洋與朱家的交集延續至政壇。據了解，他原本曾規劃投入2022年桃園市第一選區議員選舉，但因朱立倫當時力推凌濤參選同一選區，並請託萬美玲協助輔選，佀最終延後4年才投入選戰。地方人士形容，佀廣洋與朱家的兩次交會，一次發生在校園、一次發生在政壇，如今回頭檢視，格外引發外界討論。與此同時，佀廣洋的免役資格也再度成為外界關注焦點，政治評論員吳靜怡曾公開多張佀廣洋的過往自拍照，質疑其外型與萬美玲曾提到「兵役體檢時體重達120公斤」的說法存在落差。據了解，佀廣洋團隊已開始整理當年的兵役體檢相關資料，計畫於適當時機對外公開，希望釐清爭議。佀廣洋日前雖宣布放棄國民黨提名，但並未宣布退選，仍保留以其他方式參選的可能性。報導指出，他目前參選意志仍相當堅定，儘管對外表示將持續走訪基層，實際上已超過一個月未公開跑行程，就連過去經常出席的地方婚喪喜慶場合，也鮮少露面。地方人士分析，佀目前策略應是暫時淡出第一線，以時間換取空間，等待輿論風波逐漸平息。而佀廣洋至今未宣布退選的重要原因之一，在於萬美玲多年經營的地方組織仍具相當動員能量。知情人士透露，佀兩度發表道歉聲明後，不少支持萬美玲的里長及基層支持者反而主動致電服務處，追問「有什麼好道歉？」顯示其地方基本盤尚未出現明顯鬆動。不過，也有桃園藍營民代坦言，雖然黨內不願公開批評同志，但近期參與地方活動時，不少支持者都希望事件盡快止血，避免全黨資源過度集中救一人，影響整體選戰布局。該民代也指出，國民黨過去曾批評民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的兒子涉及霸凌爭議，如今若採取不同標準，恐怕難以向社會交代。