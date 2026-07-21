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今（21）日於洋基體育場進行的紐約洋基與匹茲堡海盜之戰，第8局爆發了一場兩軍清空板凳的火爆大亂鬥。前道奇隊右投、現效力海盜隊的桑塔納（Dennis Santana）在完成雙殺守備後，竟主動朝著出局的打者送出「飛吻」手勢，當場惹怒洋基野手卡巴耶羅（José Caballero）。令人傻眼的是，明明是自己先做動作挑釁，桑塔納被回嗆後反倒抓狂發飆，數度要朝對方猛衝，最終逼得兩軍板凳與牛棚球員全衝上場、擠成一團。事件發生在8局下半，洋基當時以8：5領先海盜。海盜隊派上桑塔納登板後援，面對洋基打者卡巴耶羅，桑塔納在第3球投出滑球，成功誘使卡巴耶羅擊出投手方向滾地球，並順利製造雙殺下課。就在完成雙殺的瞬間，桑塔納竟轉身朝著卡巴耶羅做出「送飛吻」的嘲諷舉動。卡巴耶羅見狀立刻火大，兩人當場爆發激烈口角。當桑塔納試圖衝向卡巴耶羅時，自家捕手連忙死死抱住他進行制止，但桑塔納依然怒不可遏、瘋狂掙扎，引發兩軍球員從板凳席與外野牛棚蜂擁而上，場面一度瀕臨失控。根據美國當地電視台主播的現場播報描述：「桑塔納在解決卡巴耶羅後，對著他送出了一個飛吻。卡巴耶羅顯然被這種挑釁態度徹底激怒了。」令人哭笑不得的是，明明是桑塔納主動做出極具侮辱性的飛吻舉動，但他卻在對方回嗆後徹底失去理智，即便兩人已經被隊友強行拉開一段距離，桑塔納仍不斷朝著洋基陣營飆罵粗口，火爆場面也讓現場洋基球迷噓聲四起。現年30歲的桑塔納是在2018年於洛杉磯道奇隊迎來大聯盟初登板，2024年季中轉戰海盜隊後一度打出生涯代表作。上季他作為海盜主力牛棚出賽多達70場，繳出16次救援成功、防禦率僅2.18的超優異成績單。然而，桑塔納本季的控球與壓制力卻大幅下滑，賽前出賽43場防禦率高達6.20，表現極度迷航。如今在大比分落後時投出精采雙殺，卻因不必要的飛吻挑釁引爆大亂鬥，也讓這場敗仗再添爭議話題。