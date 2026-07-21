每天早晨的第一杯飲料若選錯，恐將自己推向罹癌深淵！胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，許多台灣人愛喝的「能量果昔」與「星冰樂」兩大高糖飲品，若空腹喝下，將對腸道造成嚴重腐蝕。這不僅會讓大腸癌發生率飆高近一倍，最可怕的是這是一場「安靜癌化」過程。究竟該如何自救？醫師呼籲立即改變晨間習慣。
🟡台灣人愛喝兩飲品超傷！空腹喝下如同倒酸
黃軒在臉書發文指出，許多民眾習慣空腹喝下一杯超甜的能量果昔或星冰樂充飢，這其實是真正的隱形地雷。他拆解這兩款熱門飲品的成分揭示，精製糖與高果糖糖漿會瞬間拉高血糖；人工甜味劑改變腸道菌相；乳製品與脂肪則延長腸道發炎時間。在沒有食物緩衝的空腹狀態下，這些成分直接刺激腸黏膜，宛如每天往組織上倒酸液，不斷腐蝕腸道健康。
🟡空腹高糖引發五大危機！罹癌風險飆高一倍
醫師進一步點出，空腹飲用高糖飲品會在體內誘發五大惡性反應：胰島素暴衝、無感的慢性低度發炎、腸道菌相失衡、腸黏膜修復力下降及細胞突變率上升。多篇大型流行病學研究數據顯示，長期攝取高糖飲料與大腸癌風險顯著上升有關，特別是男性及年輕時就養成習慣者。若與習慣喝黑咖啡或無糖茶的人相比，每日飲用含糖飲品超過十年者，大腸癌發生率高出近一倍。
🟡安靜癌化難察覺！連續30天改喝無糖救命
黃軒嚴肅提醒，這種病變最可怕之處在於它是「安靜的癌化進行」。民眾往往等到出現糞便帶血（常誤認為痔瘡）、不明原因體重下降、長期腹脹或排便習慣改變時才驚覺有異，但臨床上首次確診多已是第三或第四期。面對此威脅，他建議只需連續30天，把早上第一杯換成黑咖啡、無糖茶或白開水，體內發炎指標就會顯著下降，腸道也能逐步恢復穩定。
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黃軒在臉書發文指出，許多民眾習慣空腹喝下一杯超甜的能量果昔或星冰樂充飢，這其實是真正的隱形地雷。他拆解這兩款熱門飲品的成分揭示，精製糖與高果糖糖漿會瞬間拉高血糖；人工甜味劑改變腸道菌相；乳製品與脂肪則延長腸道發炎時間。在沒有食物緩衝的空腹狀態下，這些成分直接刺激腸黏膜，宛如每天往組織上倒酸液，不斷腐蝕腸道健康。
醫師進一步點出，空腹飲用高糖飲品會在體內誘發五大惡性反應：胰島素暴衝、無感的慢性低度發炎、腸道菌相失衡、腸黏膜修復力下降及細胞突變率上升。多篇大型流行病學研究數據顯示，長期攝取高糖飲料與大腸癌風險顯著上升有關，特別是男性及年輕時就養成習慣者。若與習慣喝黑咖啡或無糖茶的人相比，每日飲用含糖飲品超過十年者，大腸癌發生率高出近一倍。
🟡安靜癌化難察覺！連續30天改喝無糖救命
黃軒嚴肅提醒，這種病變最可怕之處在於它是「安靜的癌化進行」。民眾往往等到出現糞便帶血（常誤認為痔瘡）、不明原因體重下降、長期腹脹或排便習慣改變時才驚覺有異，但臨床上首次確診多已是第三或第四期。面對此威脅，他建議只需連續30天，把早上第一杯換成黑咖啡、無糖茶或白開水，體內發炎指標就會顯著下降，腸道也能逐步恢復穩定。