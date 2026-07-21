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▲賴清德說，如果要有長期經濟發展，就必須有辦法運用AI建設台灣。（圖／記者葉政勳攝影）

台灣要長遠發展 賴清德：用AI建設台灣

▲龔明鑫回顧，政府在2017年規劃前瞻基礎建設，自己上任經濟部次長時也頻頻檢討「五缺」問題，才有能力去呼應台商回台及AI算力需求。 （圖／記者葉政勳攝影）

10年前規劃才有現有成績 龔明鑫：現在盤點未來

台灣經濟研究院於今年迎來成立50週年，今（21）日舉辦「50週年高峰論壇」。總統賴清德致詞表示，台經院長期扮演政府及產業之間的橋樑，不僅是經濟政策建言，更是協助政府培養經濟人才，不忘點名經濟部長龔明鑫就是相當傑出的總體經濟專家，無論在國發會或是經濟部都起了關鍵作用。台經院前身為財團法人台灣經濟研究基金會下設立台灣經濟研究所，1976年由企業家辜振甫創辦，為台灣最早由民間設立之獨立學術研究機構。賴清德指出，台經院是台灣第一民間智庫，長期扮演企業跟政府間橋樑，幫政府提出產業診斷、處方，協助產業持續前進，補足政府的不足。他舉例，台經院過去面對亞太經濟合作會議（APEC）、世界貿易組織（WTO），近期面對美國對等關稅也為談判團隊提出建言；如今台灣進入全球智慧化時代，台經院也對產業各種分析，讓台灣產業可以更有競爭力。賴清德說，台灣身為製造業大國，近年經濟成長都與AI息息相關，尤其是AI基礎建設，但如果要有長期經濟發展，就必須有辦法運用AI建設台灣。對此，政府提出「AI新十大建設」，包含國家算力中心、主權AI、AI人才培育，以及均衡發展。他也點名，台灣應朝向矽光子、量子運算及機器人等三個技術發展，尤其提到無人機、無人艇、水下無人載具等發展，政策目標達到百萬家中小企轉型、AI創新創業，以及台灣百工百業運用AI。但他話鋒一轉，今年在520就職兩週年時已宣布加碼1000億元，作為中小微企業升級轉型發展的基金，但現在立法朝小野大，今年預算迄今7月都還沒通過，政府在國防預算編列無人機也未獲立院支持，期盼儘速通過。經濟部長龔明鑫表示，自己25歲進入台經院，自己也在台經院27年，等於是自己另外一個家。他指出，去年經濟成長率達到8.7%，今年預估仍有機會超過10%，連續兩年有如此高經濟成長率，上次已經發生在1986年、1987年。他回顧，政府在2017年規劃前瞻基礎建設，自己上任經濟部次長時也頻頻檢討「五缺」問題，才有能力去呼應台商回台及AI算力需求，政府現在也在盤點未來10年的能源及土地需求，現在對於新韌性，台灣正透過五大信賴產業、非紅供應鏈成為最具韌性的供應鏈體系；AI及經濟發展同時，政府也不會忘記百工百業、中小微企業，規劃1000億預算扶持。台經院董事長吳中書致詞說，台灣50年前正處外交困境，企業處於轉型蛻變的階段。有感於經濟智庫的重要性，台經院當時延攬專業人才為政府、企業提供政策建言，迄今初心始終未曾改變，認為未來的競爭將不只是國家與國家之間的競爭，而是整個生態系之間的競爭，台經院也將強化產業政策分析，協助政府掌握趨勢。