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鄭照新認幕僚溝通不足 再酸潘孟安「台中不會打麥克風」

台中市長盧秀燕昨天北上探視在凱道絕食的藍營青年，事後卻因受訪過程引發爭議。她遭批評僅回應由市府幕僚「代為發問」的問題，面對媒體追問食安議題時全程未發一語，快步離開現場，甚至疑似回頭瞪了記者一眼。台中市副市長鄭照新今天表示，盧秀燕昨天行程重點是關心絕食青年，因此由他代表市府接受媒體提問「讓大家問到飽」，他還反酸總統府秘書長潘孟安，「無論如何，揮手打記者麥克風這種事情，台中市政府永遠不會發生。」政治工作者周軒昨天分享媒體在凱道堵訪盧秀燕的畫面，當時多名記者不斷追問，盼她回應「執政8年僅抽驗一次中聯油品」等爭議，但盧秀燕始終未發一語，快步離開現場。待脫身準備上車時，她回頭望了一眼，一名女記者覺得被瞪，當場疑惑問「什麼意思？」另一名男記者則直呼「太扯了啦！沒有這樣子的啦，一個字都不講！」另有媒體記者在臉書發文指出，盧秀燕主動站到鏡頭前，看似準備受訪，卻只由市府幕僚代為提出兩個問題，盧回應後便準備離開，對於外界關切的爭議幾乎沒有正面回答，質疑此舉形同把媒體當成政令宣導工具，「還不如從頭到尾都不要受訪」。昨天陪同盧秀燕北上的副市長鄭照新，今（21）日受訪時表示，昨天凱道探視絕食青年，盧秀燕以現場關心與慰問為主；至於媒體關切中央、地方對食安法規的不同看法，則由他代表市府接受訪問，讓媒體「問到飽」後才離開。針對市府幕僚主動「代問」一事，鄭照新表示，新聞局幕僚在現場與媒體溝通確實不夠周延，他對作業不周表達歉意，並強調台中市政府仍會盡力滿足民眾知的權益。鄭照新隨即將話鋒轉向總統府秘書長潘孟安，開酸「無論如何，我們絕對不會發生長官被記者追問時，不小心或太生氣，揮手去打記者麥克風，這種事情台中市政府永遠不會發生。」