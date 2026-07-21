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▲李多慧（如圖）火辣睡衣照讓粉絲看了噴鼻血。（圖／李多慧IG@le_dahye）

韓籍啦啦隊女神李多慧在台人氣不斷攀升，代言、活動邀約不斷，日前接下手機代言的她，在IG上分享多張辣照，李多慧穿著性感睡衣，手上拿著手機擺拍，隱約露出事業線，而腿根以下全露讓大批粉絲看了噴鼻血，直呼：「多慧好漂亮」、「太辣了吧。」另外也有粉絲擔心她穿太少了，留言提醒說：「小心走光！」李多慧昨晚在IG上分享多張美照，只見一手拿著代言手機，對著鏡頭擺出俏皮表情，穿著光澤感性感睡衣的她，更隱約露出事業線，雙腳交叉讓大片雪白肌膚、一雙美腿全放送，罕見大尺度畫面十分養眼。照片曝光後，不到一天已經累積6.6萬人按讚，粉絲紛紛留言：「超可愛」、「太辣了～」、「多慧妳這套衣服真的太好看了太辣，很漂亮」、「哇我暈」、「這是可以免費看的嗎……」但也有部分粉絲擔心尺度是否太大，在留言區關心說：「多慧，不要這樣穿啦」、「穿太少了」、「小心走光呀！」事實上，李多慧不僅擁有甜美外型，還有著超辣身材，日前她身穿米色低胸背心、搭配牛仔褲，0贅肉的小蠻腰讓人看呆，對著鏡頭性感熱舞至今吸引13萬人朝聖。手上握有20個代言的李多慧，成為人氣第一的啦啦隊女神，出席活動時她也透露之前就想接到手機代言，如今成功達成目標讓她相當開心，對於未來各項活動邀約她也直呼：「多慧都是開放的！」不過，李多慧也傳出接下來將轉型離開啦啦隊，而她當下受訪時未直接否認，思考一下說：「我覺得明年的事情不知道，但會在台灣一直活動。」 不管是啦啦隊或是其他身分，喊話未來10年都想待在台灣。