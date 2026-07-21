LEGO（樂高）又有新消息了！ Netflix 今（21）日公開全新動畫特別篇《LEGO ONE PIECE》最新主視覺與預告，再度擴展《ONE PIECE》（航海王）宇宙，宣布於2026年9月29日 Netflix 全球獨家上線，全作共兩部，將以樂高積木風格重新演繹真人版《航海王》前兩季劇情，由草帽海賊團騙人布擔任故事主角兼旁白。
真人版演員、草帽海賊團原班人馬回歸配音
本作由 Netflix、LEGO Group、集英社及 Atomic Cartoons 合作推出，也是 Netflix 首部《LEGO ONE PIECE》動畫作品。故事並非直接重現原作，而是改以「騙人布」的視角敘述冒險，向剛加入草帽海賊團的喬巴講述一路以來的航海故事，整體風格加入更多幽默、誇張與樂高動畫一貫的搞笑元素。
除了樂高化的角色造型外，本次動畫也邀請真人版《航海王》演員回歸獻聲，包括飾演魯夫的伊納基・戈多伊、索隆的真劍佑、娜美的 Emily Rudd、騙人布的 Jacob Romero、香吉士的 Taz Skylar 等人都將參與配音演出，延續真人版角色魅力。
重現東海篇到偉大航道 樂高版打造全新冒險
根據官方介紹，《LEGO ONE PIECE》將重新詮釋真人版第一、二季劇情，從東海篇一路航向偉大航道，並加入大量 LEGO 積木世界特有的視覺效果與喜劇橋段，無論是第一次接觸《航海王》的觀眾，或是一路追隨原作的老粉絲，都能用不同角度再次體驗草帽海賊團的冒險旅程。
此次公開的新視覺以草帽海賊團的海賊旗為主，整面旗幟完全由 LEGO 積木拼成，搭配「BUILT FOR ADVENTURE」標語，為作品揭開序幕。官方同步釋出首支預告，預計9月29日於 Netflix 全球獨家播出。
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本作由 Netflix、LEGO Group、集英社及 Atomic Cartoons 合作推出，也是 Netflix 首部《LEGO ONE PIECE》動畫作品。故事並非直接重現原作，而是改以「騙人布」的視角敘述冒險，向剛加入草帽海賊團的喬巴講述一路以來的航海故事，整體風格加入更多幽默、誇張與樂高動畫一貫的搞笑元素。
除了樂高化的角色造型外，本次動畫也邀請真人版《航海王》演員回歸獻聲，包括飾演魯夫的伊納基・戈多伊、索隆的真劍佑、娜美的 Emily Rudd、騙人布的 Jacob Romero、香吉士的 Taz Skylar 等人都將參與配音演出，延續真人版角色魅力。
根據官方介紹，《LEGO ONE PIECE》將重新詮釋真人版第一、二季劇情，從東海篇一路航向偉大航道，並加入大量 LEGO 積木世界特有的視覺效果與喜劇橋段，無論是第一次接觸《航海王》的觀眾，或是一路追隨原作的老粉絲，都能用不同角度再次體驗草帽海賊團的冒險旅程。
此次公開的新視覺以草帽海賊團的海賊旗為主，整面旗幟完全由 LEGO 積木拼成，搭配「BUILT FOR ADVENTURE」標語，為作品揭開序幕。官方同步釋出首支預告，預計9月29日於 Netflix 全球獨家播出。