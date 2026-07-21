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法國乾酪加強抽批 聯馥食品邊境逐批查驗

食藥署今（21）日公布邊境查驗不合格品項，其中業者「聯馥食品股份有限公司」報驗從法國進口乾酪，驗出大腸桿菌數超標，因此針對業者於邊境採100%逐批查驗，而法國其他乾酪則採加強抽批。食藥署今日公布邊境查驗不合格品項共13項；包括中國大陸進口的容器具溶出試驗不符規定、法國進口乾酪微生物含量不符規定；另外美國進口玉米、印度進口香米、泰國進口萵苣、泰國進口香菜同樣農藥殘留含量不符規定。食藥署說，輸入業者「聯馥食品股份有限公司」從法國進口乾酪，因每公克檢出大腸桿菌最確數介於150至1100，且5個樣品皆檢出病原性大腸桿菌陽性。依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值，介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間。但不得有任何一個樣品的檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100，病原性大腸桿菌於乾酪類為不得檢出。這批法國乾酪2.40 公斤必須退運或銷毀。食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，「聯馥食品股份有限公司」在邊境採逐批查驗，抽驗比例為100%。食藥署統計近半年，從115年1月13日至115年7月13日止，受理法國的其他乾酪，報驗1461批，檢驗不合格6批，不合格率0.4%，檢驗不合格原因為大腸桿菌及病原性大腸桿菌不合格。食藥署自今年6月9日起至115年8月20日止，在邊境針對法國的其他乾酪採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。