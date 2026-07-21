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國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋爭議事件頻傳，從霸凌、免服役資格都遭質疑，今（21）日有報導指出，佀廣洋求學期間，曾和國民黨前主席朱立倫之子朱宣宇爆發衝突，甚至曾嗆聲「知不知道我媽監督你爸啦！」對此，佀廣洋發出聲明， 「相關內容子虛烏有完全不是事實」，稱不認識朱宣宇，更不曾對他說過這樣的話，呼籲社會大眾勿以訛傳訛。佀廣洋說， 朱宣宇先生不是他的同學，曾在校內耳聞是學長，但他並不認識，更不曾對朱宣宇說過這樣的話。佀廣洋說，他是在民國100年就讀華興中學，那個時候朱立倫先生當時也已不是桃園縣長，報導所描述的時空背景與事實不符。佀廣洋強調，他絕對尊重言論及新聞自由，但任何報導應該建立在事實的基礎上，敬請社會大眾勿再以訛傳訛傳播錯誤資訊。