不少人早餐選擇全麥吐司，認為高纖、少油又健康，不過錯誤的烘烤方式及搭配習慣，可能讓原本的養生餐大打折扣，腎臟科醫師洪永祥在粉專上分享，一名30多歲上班族女性沒有慢性病，腎絲球過濾率（eGFR）卻只有65，且數值持續下降，追問飲食習慣後發現，她每天都會把全麥吐司烤得焦黑再吃。
天天吃全麥吐司卻出問題，原因出在「烤太焦」
洪永祥表示，這名女子自認飲食相當養生，每天早餐只吃全麥吐司，不僅不塗奶油、果醬，還會特別把吐司烤得又黑又脆，認為不用額外添加醬料更加健康。洪永祥指出，全麥吐司本身含有膳食纖維，對一般沒有特殊飲食限制的人來說，可以是主食選擇之一，問題主要出在過度烘烤，以及長期只靠麵包解決一餐。
錯誤一：吐司烤到焦黑才入口
洪永祥提醒，澱粉類食物在高溫烘烤過程中，可能產生丙烯醯胺，烘烤時間越長、顏色越深，含量通常也會增加，因此吐司不建議烤到深褐色甚至焦黑，烹調時以呈現金黃色為原則，避免過度加熱，並去除燒焦部分。
錯誤二：把麵包當正餐
肉鬆、蔥花、起司等鹹味麵包，以及紅豆、奶酥、菠蘿等甜麵包，製作時通常會使用鹽、糖、油脂或餡料，若經常作為早餐、午餐或下午茶，容易在不知不覺中攝取較多鈉、添加糖及熱量。洪永祥提醒，高鈉飲食會增加血壓及腎臟排泄負擔，長期攝取過多精緻糖，也可能間接增加肥胖、血糖異常及代謝疾病風險。購買麵包時，建議優先選擇無包餡、少油、少糖及鈉含量較低的產品。
錯誤三：只吃麵包缺少蛋白質與蔬果
不少上班族為了節省時間，一個麵包或數片吐司就當成一餐，洪永祥表示，單吃麵包容易讓整餐營養組成偏向碳水化合物，缺少蛋白質、蔬菜、水果及其他營養來源。
一般民眾吃吐司時，可搭配雞蛋、無糖豆漿、牛奶或其他適量蛋白質，再加入蔬菜或新鮮水果，避免一餐只剩精緻澱粉。不過，已罹患慢性腎臟病者，蛋白質、磷、鉀及鈉的攝取方式，仍須依腎功能、血鉀、血磷、蛋白尿及用藥狀況個別調整。
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洪永祥表示，這名女子自認飲食相當養生，每天早餐只吃全麥吐司，不僅不塗奶油、果醬，還會特別把吐司烤得又黑又脆，認為不用額外添加醬料更加健康。洪永祥指出，全麥吐司本身含有膳食纖維，對一般沒有特殊飲食限制的人來說，可以是主食選擇之一，問題主要出在過度烘烤，以及長期只靠麵包解決一餐。
洪永祥提醒，澱粉類食物在高溫烘烤過程中，可能產生丙烯醯胺，烘烤時間越長、顏色越深，含量通常也會增加，因此吐司不建議烤到深褐色甚至焦黑，烹調時以呈現金黃色為原則，避免過度加熱，並去除燒焦部分。
錯誤二：把麵包當正餐
肉鬆、蔥花、起司等鹹味麵包，以及紅豆、奶酥、菠蘿等甜麵包，製作時通常會使用鹽、糖、油脂或餡料，若經常作為早餐、午餐或下午茶，容易在不知不覺中攝取較多鈉、添加糖及熱量。洪永祥提醒，高鈉飲食會增加血壓及腎臟排泄負擔，長期攝取過多精緻糖，也可能間接增加肥胖、血糖異常及代謝疾病風險。購買麵包時，建議優先選擇無包餡、少油、少糖及鈉含量較低的產品。
錯誤三：只吃麵包缺少蛋白質與蔬果
不少上班族為了節省時間，一個麵包或數片吐司就當成一餐，洪永祥表示，單吃麵包容易讓整餐營養組成偏向碳水化合物，缺少蛋白質、蔬菜、水果及其他營養來源。
一般民眾吃吐司時，可搭配雞蛋、無糖豆漿、牛奶或其他適量蛋白質，再加入蔬菜或新鮮水果，避免一餐只剩精緻澱粉。不過，已罹患慢性腎臟病者，蛋白質、磷、鉀及鈉的攝取方式，仍須依腎功能、血鉀、血磷、蛋白尿及用藥狀況個別調整。