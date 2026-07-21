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2026年世界盃決賽圓滿落幕，阿根廷在延長賽以0：1不敵西班牙無緣衛冕，阿根廷球迷無不崩潰。阿根廷總統米萊（Javier Milei）近日接受阿根廷媒體《LN+》採訪時親自揭密，政府原本已經貼心準備了多達6種慶祝方案，甚至一度考慮「宣布全國放假一天」來致敬英雄，但由於球員們賽後情緒極度低落，最終全隊決定取消前往五月廣場與方尖碑的所有慶祝活動。阿根廷總統米萊在採訪時坦言，政府與布宜諾斯艾利斯市政府早已做足準備，想要為這支偉大的國家隊舉行盛大歡迎儀式：「事實上我們為球員們提供了6種不同的慶祝方案。但未能奪冠的巨大悲傷，讓球員與教練組決定不舉行任何慶典。」據《民族報》報導，在阿根廷足協與國家隊溝通後，證實隊內完全沒有慶祝的氛圍，多名主力球員甚至沒有乘坐國家隊包機返回布宜諾斯艾利斯，而是直接各自飛去別的國家。對於一度考慮宣布全國放假引發的議論，米萊也大方解釋：「慶祝是人類生活的一部分，人不是24小時運轉的機器。考慮到他們給阿根廷人民帶來的快樂，他們絕對值得獲得這樣的致敬。」米萊強調，雖然最終沒有舉辦慶典，但這支球隊依然配得上最高敬意：「過去四屆世界盃他們三度打進決賽、贏得一個冠軍，他們是歷史上最偉大的球隊之一。」除了揭密慶祝方案取消的內幕，米萊也在採訪中替國家隊抱不平。談到阿根廷在決賽中的遭遇，米萊直言這是一場極度艱難的比賽，甚至隱晦地指責了決賽裁判的執法尺度：「我們的球員非常有天賦，戰鬥到了最後。即便是在裁判作出了對阿根廷隊而言並不正確的判罰時，他們依然保持了極大的自制力。」米萊感嘆表示，決賽當天的走勢對阿根廷不利，但即便如此，球員們在最後幾分鐘依然有機會扳平比分，「雖然我們輸給了一個非常強大的對手，但這項成就已經無與倫比。全世界有195個國家，只有極少數能踢世界盃，而我們高居世界前兩名。」最後，米萊更是高度讚揚了阿根廷隊的兩大核心精神領袖球王梅西（Lionel Messi）與總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）。米萊激動地表示：「梅西是歷史最佳，而斯卡洛尼則擁有令人欽佩的領導力。我始終認為，當斯卡洛尼結束執教生涯後，世界上最好的大學都應該為他留個教授位置，因為領導這樣一支團隊，絕不是任何人都能做到的。」