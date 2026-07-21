《臺灣米其林指南 2026》星級名單於今日下午兩點正式公布！今年除了適逢星級制度誕生一百週年，最受矚目的莫過於「米其林綠星」傳出將走入歷史，改由全新平臺取代。本次頒獎典禮提供官方頻道全程線上直播，《NOWNEWS今日新聞》將隨典禮進度即時不斷更新完整得獎名單，並帶您一覽星級評鑑標準與一至三星的關鍵差異。
🟡傳綠星震撼走入歷史！今14:00線上直播揭曉
《臺灣米其林指南 2026》頒獎典禮於今日下午兩點選在臺北漢來大飯店隆重舉行，官方影音頻道同步提供全程直播。今年適逢1926年首創星級評等滿一百週年，更具里程碑意義。值得關注的是，過往表彰永續飲食的「米其林綠星」傳出今年震撼走入歷史，改由「Mindful Voices」全新編輯平臺取代，轉為以人物故事呈現主廚的永續精神。
🟡回顧去年榜單盛況！三大三星霸主能否續衛冕
回顧前一年度名單，由「頤宮 Le Palais」、「Taïrroir 態芮」與「JL Studio」三家頂級餐廳穩坐三星寶座；二星部分則有「Restaurant A」、「Eika 盈科」、「彧割烹」成功晉升，加上「侯布雄」、「logy」、「牡丹」、「渥達尼斯磨坊」共七家入榜。一星則有43家獲選，評選版圖擴及臺北、臺中、臺南、高雄、新北市與新竹縣市等七大城市，展現多元豐富的料理實力。
🟡揭密五大評選標準！食材駕馭與穩定度是關鍵
許多人好奇米其林究竟如何評鑑？根據官方資料，米其林星級是頒給提供卓越料理餐廳的最高肯定，全球堅持五大一致標準：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包含整套菜單與長期穩定度）。此外評鑑採年度制，團隊會持續針對現有星級餐廳嚴格複評，確保品質不掉標。
🟡一二三星差異解析！頂級廚藝提升至藝術境界
至於米其林一星、二星與三星有何差異？官方說明指出，獲得一星代表餐廳使用高品質食材，提供穩定且出色的精緻菜色；二星則是主廚將個性與卓越才華完美融入細緻料理中；最高榮耀的三星，則是頒給站在職業生涯頂峰的大廚，其廚藝已提升至藝術境界，部分經典菜色甚至註定載入美食史冊。下午最新得獎名單揭曉，全台饕客拭目以待。
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《臺灣米其林指南 2026》頒獎典禮於今日下午兩點選在臺北漢來大飯店隆重舉行，官方影音頻道同步提供全程直播。今年適逢1926年首創星級評等滿一百週年，更具里程碑意義。值得關注的是，過往表彰永續飲食的「米其林綠星」傳出今年震撼走入歷史，改由「Mindful Voices」全新編輯平臺取代，轉為以人物故事呈現主廚的永續精神。
回顧前一年度名單，由「頤宮 Le Palais」、「Taïrroir 態芮」與「JL Studio」三家頂級餐廳穩坐三星寶座；二星部分則有「Restaurant A」、「Eika 盈科」、「彧割烹」成功晉升，加上「侯布雄」、「logy」、「牡丹」、「渥達尼斯磨坊」共七家入榜。一星則有43家獲選，評選版圖擴及臺北、臺中、臺南、高雄、新北市與新竹縣市等七大城市，展現多元豐富的料理實力。
許多人好奇米其林究竟如何評鑑？根據官方資料，米其林星級是頒給提供卓越料理餐廳的最高肯定，全球堅持五大一致標準：食材品質、對味道與烹調技巧的駕馭能力、味道的融合、料理中展現的個性，以及餐飲水準的一致性（包含整套菜單與長期穩定度）。此外評鑑採年度制，團隊會持續針對現有星級餐廳嚴格複評，確保品質不掉標。
🟡一二三星差異解析！頂級廚藝提升至藝術境界
至於米其林一星、二星與三星有何差異？官方說明指出，獲得一星代表餐廳使用高品質食材，提供穩定且出色的精緻菜色；二星則是主廚將個性與卓越才華完美融入細緻料理中；最高榮耀的三星，則是頒給站在職業生涯頂峰的大廚，其廚藝已提升至藝術境界，部分經典菜色甚至註定載入美食史冊。下午最新得獎名單揭曉，全台饕客拭目以待。