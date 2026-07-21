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MLB波士頓紅襪今（21）日交手巴爾的摩金鶯，台灣好手鄭宗哲持續先發上陣，打第九棒鎮守游擊，雖然全場3打數無安打、吞2K，但守備端有關鍵演出，九局下面對強勁平飛球，上演美技接殺，幫助終結者查普曼（Aroldis Chapman）關門，紅襪就靠著鄭宗哲穩健守備，以及杜賓（Caleb Durbin）8局下超前轟，終場6：5贏球，收下近期一波超狂14連勝。鄭宗哲近期手感火燙，本場持續先發，擔任第9棒游擊手，三局下首打席面對金鶯先發巴茲（Shane Baz），纏鬥7球後遭到三振，五局下則再度吞K。鄭宗哲七局下迎來本場第3個打席，紅襪處於4：5落後，他敲出二壘滾地球、靠野手選擇上壘，後續隊友希格勒（Anthony Seigler）推進、拉斐拉敲安、鄭宗哲展現速度跑回追平分。紅襪八局下靠著杜賓陽春砲超前比分，九局上推出生涯389次救援成功的守護神查普曼，2出局後卻被攻佔二三壘，最後歐尼爾（Tyler O'Neill）敲出強勁游擊平飛球，鄭宗哲展現運動能力、神反應在空中沒收安打，幫助紅襪贏球。紅襪本月自1日輸給國民後，就沒有再輸過球，近期打出一波14連勝，距離隊史最長連勝紀錄15場僅剩1勝，戰績也回升到51勝48敗，排名位居美聯東區龍頭。鄭宗哲本場沒有安打，打擊率下降至2成78、OPS.647，另有5分打點。