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台北股市今（21）日開高走高，開盤上漲117.23點、來到42566.93點，隨後漲幅擴大上漲超過600點。截至11點半左右，暫報43786.53點，上漲1336.83點；盤中最高達43794.81點，上揚超過1345點。權值股多數走高，權王台積電上漲65元、暫報2385元，重回季線上；聯發科上漲210元、暫報3550元；台達電上漲110元、暫報1815元。台塑化今九點半左右後就鎖死漲停價位85.4元；集團股也大多走揚，南亞科、台化上漲約半根，台塑也漲近3%。PCB族群今日反攻，欣興、景碩、台燿漲停，南電漲逾7％、臻鼎-KY漲近半根。昨日慘跌的被動元件今天復甦，禾伸堂幾度亮燈漲停，國巨、金山電反彈逾2%，蜜望實上揚4%，不過華新科仍然下跌超過9%。工業電腦則有凌華、樺漢、威強電、研華等漲停。