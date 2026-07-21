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▲星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉。（圖／記者顏真真攝）

國際黃金現貨價格今（21）日盤中每盎司一度再跌破4000美元，目前在4038美元盤整，市場也關注未來金價走勢。對此，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉認為，短期因投機資金過度布局而出現劇烈波動，但在去美元化與貨幣價值貶值風險升高等結構性因素支撐下，黃金長期前景依然穩健，星展預估今（2026）年第3季可重返5000美元，第4季進一步來到5300美元。陳昱嘉進一步分析，總經面在消費支出、能源出口與投資動能支撐下，星展認為美國經濟仍持續展現韌性。美國總統川普「大而美法案」有助提振市場信心，並帶動資本支出成長。然而，通膨風險依然存在，強勁的經濟數據和居高不下的通膨壓力，可能促使聯準會（Fed）將聯邦基金利率維持較高水準，政策立場甚至比先前預期更為鷹派。因此，星展集團預期聯準會今年與明年將維持利率於3.75%不變。同時，美伊衝突引發新的總體經濟格局，美國經濟表現相對優於其他主要經濟體，支撐美元在今第3季可能溫和走升，日圓兌美元疲軟則可能持續更久。在另類投資部分，雖然今年以來黃金呈現震盪，主要受到戰爭因素、美元強、聯準會轉鷹、籌碼投機資金離開市場有關，但黃金還是有機會再次成為避險資金去向，市場還是有黃金需求。他分析，除了央行持續購入黃金，還有去美元化過程，黃金仍是好的選項，還有市場對貨幣貶值的擔憂也會支撐黃金，因此，星展銀估短期金價呈現震盪，但中長期仍看好，預估2026年第3季目標價為每盎司5000美元、第4季為每盎司5300美元。