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▲衛福部公布中聯4至6月30批重新上架評估結果。（圖／食藥署提供）

中聯未出貨3批油品「標準合格」 仍不在上架範圍

食藥署昨（20）日公布最新中聯油脂逐批檢驗結果，除了確認不合格的7批油品，另1批外銷沒有留存檢體，其餘22批揭符合規定。而食藥署今（21）日上午召開「食品風險評估諮議會」，會後宣布，19批油品檢驗合格即日起可重新上架。食藥署今日上午召集專家進行「食品風險評估諮議會」，包括12位專家視訊、2位現場出席，針對中聯油品案下架階層原則重新檢視。會後針對預防性下架油品重新上架原則召開記者會。衛福部長石崇良說明3點決議，包括7批不合格油品及1批無檢體油品維持不得上架，並啟動銷毀程序。石崇良表示，另外19批油品其相關產品均檢驗合格，可重新上架；而還有3批為出貨的原油持續管制，因為沒有流入市面，不在本次上架範圍。食藥署說明，中聯今年4月至6月共有7批油品，因已確認上游原油或下游終端產品檢出苯駢芘超標，已違反食品安全衛生管理法，這7批次的油品及相關產品一律不得重新上架，食藥署並要求各地方衛生局監督及啟動銷毀程序。另有1批油品因主要為外銷，無留樣檢體可供檢驗，屬不得恢復上架。同時，食藥署解釋，依上游原油檢驗合格及下游終端產品，與其上游原油完成核對確認，才能重新上架。因此，符合檢驗標準的19批油品及其相關產品，可依規定重新上架販售。中聯另有3批尚未出貨的原油，食藥署表示，雖然檢驗符合標準，但目前仍由衛生主管機關留置管制，未流入市面，因此暫不涉及重新上架，也不在本次公布的上架範圍內。石崇良說，再次感謝中下游業者，配合政府緊急應變措施，自7月9日起配合全面預防性下架作業。而產品是否重新上架，是依「食品風險評估諮議會」討論，以科學檢驗結果及風險評估為判定依據。確認違反規定者，均維持下架管制，不得重新上架；確認符合食品安全要求者，始得重新上架，以維護市售食品安全及保障消費者權益。