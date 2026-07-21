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戴瑋姍「天然物質說」掀爭議！一大票網友灌爆臉書

提油救火隊+1！游淑慧開轟：沒有知識也該有常識

中聯油脂致癌油風暴持續延燒，民進黨新北市議員戴瑋姍近日在節目上談及苯駢芘（BaP）時，竟稱該物質「本來就存在於植物裡面」、「是植物天然本來就會擁有的」，相關發言一出立即引爆輿論，不僅遭大批網友湧入臉書留言砲轟，國民黨台北市議員游淑慧也狠酸，繼民進黨發言人吳崢、民進黨新北市議員林秉宥後，戴瑋姍成了「提油救火隊+1」。戴瑋姍20日接受前立委高嘉瑜的專訪時表示，這次食安事件第一線稽查責任主要仍在地方政府，若未能及時發現問題，地方政府應承擔主要責任。她也提到，依地方觀察，民眾對此次事件的反彈並沒有外界想像中強烈，許多食安專家及醫師也未大規模公開譴責。她認為，此次事件與2014年的頂新毒油案本質不同，國民黨試圖將兩案相提並論，但實際情況並不相同。談及外界最關注的致癌物質苯駢芘時，戴瑋姍直言，苯駢芘「不是被添加進去的，它本來就存在於原料當中」；高嘉瑜一度提到，苯駢芘是在煉油過程中產生，不過戴瑋姍隨即回應「倒不是」，她更進一步解釋，台灣大多仰賴進口黃豆，原料經過長時間海運及烘乾處理後，相關物質濃度可能上升，「這個植物本來就是天然擁有的，所以它就是天然物質」。不過，戴瑋姍的說法曝光後，立即在網路引發大量討論，不少網友湧入她的臉書批評，留言區瞬間被洗版怒轟「為了護航什麼鬼話都可以說，要吃致癌毒油自己吃，不要殘害無辜的人民」、「天然火龍果配天然毒油嗎」、「這種也在當議員」、「天然的喔，那妳多喝點阿」、「你台大畢業的餒，苯駢芘是天然的這種話你也說的出口」，相關討論持續延燒。對於戴瑋姍的發言，游淑慧也在臉書發文感嘆：「天公伯，沒有知識要有常識，沒有常識要看電視！」她直言，當食安出問題，最可怕的不是不懂，而是有人急著把問題「淡化」。戴瑋姍的這句話不是科普，是護航，而且是無腦護航。苯駢芘不是黃豆的營養成分，也不是什麼天然物質，它是致癌物。游淑慧強調，戴瑋姍一句「本來就會有」，就想把致癌物自然化、把超標問題淡化、把製程責任模糊化。民代講出這種話，是自己真傻？還是把人民當傻子？為了護航，把食安常識和良心也一起吞下去。游淑慧日前才點名民進黨發言人吳崢、新北市議員林秉宥是「2026最佳提油救火隊」，如今戴瑋姍又因「天然物質說」引發爭議，讓她忍不住再酸：「提油救火隊+1。」這讓戴瑋姍不滿反擊，游淑慧則是不客氣開嗆，誰管她說什麼「旨在比較」、什麼「前後文脈絡」，問題很簡單，她有沒有說過：「這個化學物質本來就存在植物裡面」、「這是植物天然本來就會擁有的」、「大家感覺並沒有這麼強烈的不滿」，有還是沒有？食安不是給政治人物玩文字遊戲的，人民要的是查清楚、說明白、負責任，不是聽她硬拗，不是看她出征。