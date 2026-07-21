一名女網友近日在Threads發文表示，她搭高鐵抵達目的地後，沒有立刻離開付費區，而是在站內等朋友約3.5小時，沒想到自己竟無法通過閘門，經站務人員查詢後，才得知依規定可能需加收2500元滯留金，所幸最後確認情況後獲得通融，「我聽到真的嚇一大跳。」然而除了高鐵外，台鐵及台北捷運也都有站內停留時間限制，超時都可能需要補票或加收費用。
高鐵隱藏規定不知情！她差點「多付2500元滯留金」嚇壞
原PO日前在Threads發文表示，她比朋友提早抵達高鐵站，下車後沒有立即刷卡離開付費區，而是坐在站內座位等待對方，沒想到一等就是約3個半小時。等朋友抵達後，兩人一起前往閘門準備離站，朋友順利刷票離開，她卻被閘門擋下，無法出站。
站務人員進一步查詢後發現，原PO在高鐵站內已停留約3.5小時，依照規定，無正當理由超過停留時間，可能必須支付2500元滯留金。原PO當下立即解釋，自己全程都坐在候車區等待朋友，沒有四處走動，也沒有使用廁所。
站務人員隨後調閱監視器畫面，確認她所述內容與實際情況相符，最後協助她順利出站，沒有開立罰款。原PO也感謝站務人員願意通融，同時提醒其他旅客，如果需要等人，最好先完成出站程序，「差點在高鐵站被收三倍的票價」。
貼文曝光後掀起熱議，不少人坦言第一次知道高鐵有站內停留時間限制，留言表示「第一次知道不能在裡面等，謝謝資訊！」、「原來上限是3.5小時，長知識了」、「原來還有這規定啊」、「雖然很難會用到，但還是沒想到會罰這麼高」、「因為高鐵速度太快，三小時可以來回搭好幾站才收這麼貴的吧」。
也有不少人指出，台鐵、捷運其實也有類似規定，「順便一提，台鐵在站內待太久也會有類似的超時收費」、「捷運也有類似規定，會慢慢扣錢，但有沒有大筆罰則就不知道了」、「都是台鐵有乘客鑽漏洞逃票，才會有這項規定」、「因為以前有人會這樣同站進出然後去很遠的地方面交」。
台鐵、北捷也設有停留時間限制！超時恐加收全區間商務車廂票價
事實上，根據台灣高鐵乘車規定，旅客持票進出車站的時間不得超過3.5小時；若抵達目的地需要補票，也應於補票完成後1小時內離開付費區。若沒有正當理由超過規定時間，高鐵公司得加收1張全區間商務車廂全額票價作為違約金，目前金額約為2500元。
不只高鐵針對站內停留時間設有限制，台鐵與台北捷運同樣有相關規範。台鐵月台票自進站起限1小時內有效，超過1至3小時須補收139元，超過3小時則補收911元；台北捷運則規定，同站進出最長停留15分鐘，不同站進出最長2小時，若超過時限，除了補足原本票價外，還需加收最低單程票全票20元。
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原PO日前在Threads發文表示，她比朋友提早抵達高鐵站，下車後沒有立即刷卡離開付費區，而是坐在站內座位等待對方，沒想到一等就是約3個半小時。等朋友抵達後，兩人一起前往閘門準備離站，朋友順利刷票離開，她卻被閘門擋下，無法出站。
站務人員進一步查詢後發現，原PO在高鐵站內已停留約3.5小時，依照規定，無正當理由超過停留時間，可能必須支付2500元滯留金。原PO當下立即解釋，自己全程都坐在候車區等待朋友，沒有四處走動，也沒有使用廁所。
貼文曝光後掀起熱議，不少人坦言第一次知道高鐵有站內停留時間限制，留言表示「第一次知道不能在裡面等，謝謝資訊！」、「原來上限是3.5小時，長知識了」、「原來還有這規定啊」、「雖然很難會用到，但還是沒想到會罰這麼高」、「因為高鐵速度太快，三小時可以來回搭好幾站才收這麼貴的吧」。
也有不少人指出，台鐵、捷運其實也有類似規定，「順便一提，台鐵在站內待太久也會有類似的超時收費」、「捷運也有類似規定，會慢慢扣錢，但有沒有大筆罰則就不知道了」、「都是台鐵有乘客鑽漏洞逃票，才會有這項規定」、「因為以前有人會這樣同站進出然後去很遠的地方面交」。
台鐵、北捷也設有停留時間限制！超時恐加收全區間商務車廂票價
事實上，根據台灣高鐵乘車規定，旅客持票進出車站的時間不得超過3.5小時；若抵達目的地需要補票，也應於補票完成後1小時內離開付費區。若沒有正當理由超過規定時間，高鐵公司得加收1張全區間商務車廂全額票價作為違約金，目前金額約為2500元。
不只高鐵針對站內停留時間設有限制，台鐵與台北捷運同樣有相關規範。台鐵月台票自進站起限1小時內有效，超過1至3小時須補收139元，超過3小時則補收911元；台北捷運則規定，同站進出最長停留15分鐘，不同站進出最長2小時，若超過時限，除了補足原本票價外，還需加收最低單程票全票20元。