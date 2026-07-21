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▲殺女友被判39年關到2126年！（圖／截自Mlive.com）

一名因殺害密西根女友，而被判處長期徒刑的非法移民，竟控告美國總統川普，指控他在2024年競選總統期間，將個人案件當作政治話題，令他遭受羞辱，並要求7,550萬美元（約新台幣24.4億元）賠償、公開道歉，以及美國公民身份。現年27歲的墨西哥人奧蒂斯-維特（Brandon Ortiz-Vite）先前曾被美國驅逐出境，目前正因2024年3月殺害25歲女友加西雅（Ruby Garcia），而必須服刑39至102年。案發當時，兩人因爭執而發生衝突，奧蒂斯-維特持非法持有的手槍朝加西雅頭部連開數槍，加西雅的遺體有好幾處槍傷，隨後被棄置在密西根州大急流城（Grand Rapids）131號公路旁，兇手更開走被害人的座車逃逸，2天後遭警方逮捕，並當場供認犯行。查證發現，奧蒂斯-維特的移民身份背景相當曲折——他早年曾受歐巴馬時期DACA（童年入境暫緩驅逐方案）保護，直到2019年5月保護資格失效；2020年因無照駕駛、闖空門及酒駕等多次被捕，遭川普政府驅逐出境；後續卻在拜登政府任內非法再度入境美國，最終釀成這起悲劇。《福斯新聞》20日報導，奧蒂斯-維特向聯邦法院提交了手寫的起訴書，將川普和白宮通訊主任張振熙列為被告。奧蒂斯-維特的案子廣獲全美關注，2024年4月川普造訪大急流城時曾特別提及，將這起案件形容為「拜登邊境血案」的一部分，稱「兇手根本不該出現在這個國家」，並在演說中將他稱為「美國的問題」，競選廣告中更直接用他的嫌犯大頭照，作為「非法居留殺人犯、強姦犯和毒販」的實例。奧蒂斯-維特在訴狀中特別提到一個生動細節：他是在與其他囚犯一起看美式足球轉播時，親眼看到自家大頭照出現在競選廣告中，他說，自己遭到獄政人員和其他囚犯嘲笑。「我被歸類成某一類人，我身為一個人的本質不再重要！重要的只有我的族裔、我的案子和移民身份！」奧蒂斯-維特寫道，「這再次貶低了我，粉碎了我的尊嚴，還有我身為人的本質。」他further控訴：「它玷辱我的家族名聲，是我現在必須承受的現實。我已為自身行為負起全責，但他們拿我的案子，在電視上謀取政治利益，這既不公正，也令人蒙羞。當我以為情況不能更糟時，結果卻每況愈下。我成了全美矚目的焦點，受到公眾最嚴厲的檢視！」奧蒂斯-維特自任訴訟代理人，他說，自身案件受到媒體密集報導，導致他活在「惡夢」中：「當我第一次與公設辯護人會面時，這才恍然大悟。他們解釋說，我的案件如何被過度放大，變成備受矚目的重大案件！他們眼中的震驚和我眼中的淚水，是我意識到自己活在最可怕惡夢中的反應！臭名昭彰，成為眾矢之的！對美國來說，從那一刻起，一切從此急轉直下。如今在這個國家的人民眼中，我被貼上了冷血殺手的標籤。」除了金錢賠償、公開道歉、公民身份外，他還要求法院裁定心理諮商費用與訴訟相關費用一併由對方負擔。然而，刑事辯護律師、聯邦前檢察官博古拉（Matthew Borgula）說，由於總統豁免權等種種因素，這起訴訟不太可能成功。「聯邦法律要求法院在向任何被告送出訴訟文書之前，先對囚犯提起的訴訟進行審查。這起訴訟很可能無法通過那一關，」博古拉說，「此外，雖然總統豁免權涵蓋的是公務行為，競選期間的言論可能不在保護範圍內，但這起訴訟之所以會失敗，其實是因為更本質上的原因。」他指出，川普關於奧蒂斯-維特案的言論「基本屬實，而且被政治人物公開羞辱，在憲法上並不構成權利侵害。因此，這場官司恐怕在開打之前，就結束了。」截至報導發布，川普與張振熙均尚未針對這起訴訟做出回應。