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▲談起首波主打歌〈真的夠好了〉，兆群（如圖）罕見公開自己的感情故事，透露自己曾和喜歡的人曖昧長達一年卻無疾而終。（圖／真想和你工作室提供）

在台發展近10年的新加坡藝人兆群，將於11月推出首張個人專輯《螞蟻人》，首波主打歌〈真的夠好了〉記錄他一路走來的演藝低潮，以及無疾而終的曖昧戀情。獨自來到台灣發展的他，起初苦等半年卻沒有任何工作機會，幾乎陷入零收入困境，當時媽媽特地飛來台灣探望，看見兒子生活拮据相當心疼，留下50萬元現金，希望他能改善生活環境，媽媽此舉也成為兆群繼續堅持的重要力量。兆群當初離開新加坡，獨自來到台灣發展演藝事業，原本滿懷期待，沒想到現實卻遠比想像殘酷。他住在一間狹小套房中，苦等半年卻沒有任何工作機會，幾乎零收入的他，只能狂吃老本，算算至少花了數十萬。最低潮時，媽媽特地飛來台灣探望，看見兒子生活拮据，心疼地勸他放棄夢想回新加坡，但兆群始終沒有動搖，選擇咬牙留下繼續努力，最後母親則留下50萬元現金，希望他改善生活環境，成為他繼續堅持的重要力量。而兆群沒有辜負家人的支持，之後陸續透過《2分之一強》、《WTO姐妹會》等節目累積知名度，也逐漸展開自己的音樂創作之路。如今終於迎來第一張個人專輯《螞蟻人》，他投入500萬元製作，大量收錄自己的創作，首波主打〈真的夠好了〉更邀請到曾與多位天王、天后合作的製作人小冷操刀，希望把一路走來的人生故事完整呈現。談起首波主打歌〈真的夠好了〉，兆群罕見公開自己的感情故事，他透露自己曾和喜歡的人曖昧長達一年，彼此卻始終停留在友達以上、戀人未滿的關係，他曾多次想確認彼此的定位，卻總被對方以「已讀不回」的方式帶過，最後甚至遭到冷處理，讓這段沒有開始的感情畫下句點。兆群坦言：「在一段感情當中，因為愛不到對方，就會開始否定自己，所以後來我覺得要寫一首正能量的歌，除了鼓勵自己，也希望可以讓更多正在低潮的人，可以好好擁抱自己，告訴自己真的夠好了。」失戀後，兆群決定一個人出國旅行散心，希望替自己找回重新出發的勇氣，沒想到這趟療傷之旅，短短一個月就花掉約70萬元台幣，讓他笑說雖然心被治癒了，荷包卻也跟著大失血。不過他並不後悔，因為除了讓情緒徹底沉澱，也在旅途中完成〈真的夠好了〉的創作。