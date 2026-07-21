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▲星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉。（圖／記者顏真真攝）

在市場預期美國聯準會（Fed）及美伊衝突再起，也支撐美元走勢，美元指數一度又衝上101，目前在100.96附近，新台幣兌美元走勢也與台股漲勢脫鉤，今（21）日開升後翻貶一度下探32.37元。星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部資深副總裁陳昱嘉預估，美國聯準會今年利率應該不會變，美元第3季仍可能溫和上升。陳昱嘉分析，總經面在消費支出、能源出口與投資動能支撐下，星展集團認為美國經濟仍持續展現韌性。川普「大而美法案」有助提振市場信心，並帶動資本支出成長。然而，通膨風險依然存在，強勁的經濟數據和居高不下的通膨壓力，可能促使聯準會（FED）將聯邦基金利率維持較高水準，政策立場甚至比先前預期更為鷹派。因此，星展集團預期，聯準會2026年與2027年將維持利率於3.75%不變。在外匯市場方面，美伊衝突引發新的總體經濟格局，美國經濟表現相對優於其他主要經濟體，也支撐美元在2026年第3季可能溫和走升。陳昱嘉進一步分析，美元強勢主要建立在聯準會態度，市場預估美國可能升息1、2次，但星展預估不會升息，美元盤整機率較高，美元指數可能在98至102。相較之下，星展銀預期，歐元與英鎊可能因歐洲較易受能源價格上漲衝擊而表現落後；澳幣與紐幣則可望受惠於收益率優勢與穩健的大宗商品價格，而有較佳表現；日圓疲軟則可能持續更久。至於人民幣則因已接近週期高點，進一步走強的空間預料有限。