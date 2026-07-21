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國民黨立委翁曉玲提案刪除文化部對國內團體之捐助經費2.1億，事後稱國內團體捐助長期都是肥公家，若文化部有心理應補助更多經費給中小藝文團體，更說「我刪預算我驕傲」。不過翁曉玲7月3日接受媒體採訪時，稱「我有去刪文化團體的補助費用嗎？沒有」，似乎自打嘴巴。翁曉玲昨遭媒體報導，大砍攸關國內藝文生態發產的「獎補助與捐助費」，其中對國內團體之捐助被砍2.1億，對私校獎助減列2500萬，對外捐助減列900萬、政府機關間補助減列129.4萬翁曉玲則說，「我刪預算我驕傲」，稱此次提案刪減文化部『對國內團體之捐助經費』，主要是看到TaiwanPlus的預算比去年新增了2.28億元；文策院也比去年新增2千萬元，這二個飽受批評的機構竟要再增加預算，這合理嗎？翁曉玲說，「對國內團體之捐助」，長期以來都是「肥公家、瘦民間」，補助比例嚴重失衡。文化部若真有心要扶助中小型藝文團體，理應補助更多的經費給這些團體，而不是3/4的資源都給了公視、文策院、央廣、中央社等公營媒體。翁曉玲更說，文化部今年編列國內團體捐助費93億元，不過就是小刪了2.1億元，大約只有2%的比例，文化部和綠委們竟睜眼說瞎話，指責抹黑，好似刪這點小錢就會癱瘓民間藝文團體運作。不過翁曉玲7月3日接受中天新聞採訪時，稱「我今天刪的是媒宣費，我有去刪文化團體的補助費用嗎？沒有」，更說被青鳥側翼網軍刻意抹黑，被說是文化殺手，如今看來，似乎有些矛盾。