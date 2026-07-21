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修正重點：放寬補助項目、提高上限、增加考察補助

實施3週已獲多家企業徵詢

為加速推動「榮邦計畫」並深化我國與友邦經貿合作，鼓勵我國企業赴友邦投資布局，外交部修正《鼓勵業者赴友邦國家投資補助辦法》，並於7／1起公布實施。外交部國際合作及經濟事務司長葉至誠今（21）日指出，除放寬台商申請當地多項補助，也將累計最高補助金額大幅提高至6000萬元，赴友邦考察補助上限則調升至10萬元。葉至誠今於外交部例行記者會指出，榮邦計劃鼓勵投資佈局，外交部已修正投資補助辦法7／1公布實施，涵括智慧農業、食品加工、智慧醫療、綠能、資通訊、智慧交通等產業，目的在強化制度性支持。葉至誠表示，這次修正重點之一為放寬補助項目：申請當地員工薪資、設備、租金、融資利息等擴大補助，取消原本「擇一」的規定。目的在於使台企可以依照實際需求申請補助，提高彈性。葉至誠提到，第二個重點為提供累計最高補助金額。由於考量物價、勞動成本攀升，最高補助金額從原先的2千萬元，提升到6千萬元。至於第三，為因應機票等交通成本變動，外交部提供赴友邦投資考察的補助，將上限調高至10萬元。最後，葉至誠指出這次修正辦法從傳統的單向補助模式，轉為投資貿易共同合作，以推動友邦共榮，期盼能夠透過優化補助，協助台商佈局，同時深耕各個地區、凝聚台灣優勢產業及民間力量，以促請友邦產業升級，以實質經貿動態的合作來深化兩邊邦誼。由於實施已約3週，葉至誠被問及是否已經有台企申請或洽詢了嗎？他表示，經和駐外館處確認，新的補助辦法詢問度非常高、非常受歡迎。已經在投資的既存業者也可以檢附去年文件來適用今年的辦法。