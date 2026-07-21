台灣人非常喜歡到日本旅遊，尤其現在暑假期間，許多家長都會安排家庭旅遊來去日本玩一下！不過，就有網友卻點出，請大家真的不要在7月、8月到日本遊玩，根本沒在開玩笑熱到不行。貼文曝光後引爆許多人共鳴，不少苦主都分享慘痛經歷表示：「8月去過一次東京，那真的不是人待的溫度，一出門就開始濕，根本不能好好玩。」
日本7月、8月「內行不挑這時段去」！親身經歷超慘痛
有網友在社群平台「Threads」貼文指出，今年夏天到日本旅遊，被高溫熱到真的好崩潰，我這輩子如果再次在7月、8月去日本玩的話，我就是小狗！每天早上6點開始就已經超熱，出門開始流汗流到中午，也完全熱到吃不下東西，連拍照都沒辦法有好表情，整趟旅程真的只覺得好熱好熱好熱。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的超級可怕，我去年7月去大阪玩，我發誓我再也不會在夏天去日本」、「是真的很扯，8月去迪士尼，眼球都感覺要在園區融化了」、「我前年7月去東京，這是我此生做過最後悔的決定」、「日本太多戶外行程，夏天完全不適合去，又不可能一直帶衣服換，完全沒辦法好好玩」、「除非萬不得已，真的不要在七八月去日本，整天汗流浹背、狼狽不堪，根本顧不得什麼表情管理」。
日本高溫真的沒有跟你客氣！夏季超多人中暑：去日本玩避開夏季
然而網友們的親臨體驗絕對不虛假，根據去年日本氣象廳統計，日本在7月平均氣溫創下歷史最高紀錄，而且已經連續三年刷新紀錄，進入到8月之後熱浪持續，多地高溫直接衝到40度，到了晚間7時溫度都還有31度，非常的驚人，7月平均氣溫較1991至2020年均值高出攝氏2.89度，也創下自1898年有紀錄以來的127年新高。
日本氣象廳對全國東北到沖繩超過30個都府縣發布「中暑警報」，每天基本超過20人中暑送醫已經是完全常態的情況，顯見日本近幾年7月、8月的高溫狀況。除非你真的不怕熱、不太流汗，否則依照日本這種常常要徒步走路逛街看景點的行程來說，根本已經讓你熱到完全沒心情玩下去，大家還是要自己斟酌旅遊體驗啊！
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有網友在社群平台「Threads」貼文指出，今年夏天到日本旅遊，被高溫熱到真的好崩潰，我這輩子如果再次在7月、8月去日本玩的話，我就是小狗！每天早上6點開始就已經超熱，出門開始流汗流到中午，也完全熱到吃不下東西，連拍照都沒辦法有好表情，整趟旅程真的只覺得好熱好熱好熱。
日本高溫真的沒有跟你客氣！夏季超多人中暑：去日本玩避開夏季
然而網友們的親臨體驗絕對不虛假，根據去年日本氣象廳統計，日本在7月平均氣溫創下歷史最高紀錄，而且已經連續三年刷新紀錄，進入到8月之後熱浪持續，多地高溫直接衝到40度，到了晚間7時溫度都還有31度，非常的驚人，7月平均氣溫較1991至2020年均值高出攝氏2.89度，也創下自1898年有紀錄以來的127年新高。