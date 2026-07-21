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日本7月、8月「內行不挑這時段去」！親身經歷超慘痛

每天早上6點開始就已經超熱，出門開始流汗流到中午，也完全熱到吃不下東西，連拍照都沒辦法有好表情，整趟旅程真的只覺得好熱好熱好熱。

▲有網友分享日本在夏季暑假時天氣超級炎熱，根本沒辦法有好的旅遊體驗，釣出許多苦主認證。（圖／美聯社／達志影像）

日本高溫真的沒有跟你客氣！夏季超多人中暑：去日本玩避開夏季

日本在7月平均氣溫創下歷史最高紀錄，而且已經連續三年刷新紀錄，進入到8月之後熱浪持續，多地高溫直接衝到40度，到了晚間7時溫度都還有31度