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▲寶可夢雲端餐盒繽紛登場，以皮卡丘主題融合台式花磚元素，打造歡樂用餐體驗、增添飛行樂趣。（圖／華航提供）

中華航空今 （21） 日開啟台中–沖繩航線，結合桃園及高雄，串聯北中南三地航網，每週營運約30班往返沖繩，台日間來回航班將逾170班，持續深耕日本市場布局。慶祝開航，華航推出華夏會員限時獨享活動，凡在年底前搭乘台中-沖繩雙向出發航班，即可獲贈雙倍哩程。華航台中–沖繩航線每日飛航，以A321neo機型執飛，去程CI310在台灣時間上午10時自台中機場起飛，日本時間中午12時40分抵達；回程CI311在日本時間下午1時40分起飛，台灣時間下午 2時10分抵達。8月13日起增開下午航班，去程CI312於台灣時間下午3時20分起飛，日本時間下午6時抵達；回程CI313於日本時間晚上7時起飛，台灣時間晚上7時30分抵達，提供旅客更彈性的航班規劃。華航本次也推出「寶可夢雲端餐盒（Pokémon Sky Bento）」，以櫻花粉與天空藍為主色調，搭配兩款皮卡丘主題呈現，分別於去、回程航班登場。另，華航更攜手藝人阿Ken創立的人氣品牌 GooDonut推出聯名鳳梨酥；同時升級客艙服務，旅客可以在機上使用「Fantasy Sky無線影音娛樂系統」(Wireless Entertainment System)，以個人行動裝置輕鬆登入平台，盡享逾250部電影及短片、260張音樂專輯、多款遊戲等娛樂內容。